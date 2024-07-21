「花錢你是上帝 不花錢你是狗屁」 天津導遊逼消費翻車

天津一名女導遊指責車內乘客買太少，稱「花錢你是上帝，不花錢是狗屁」。(視頻截圖)

天津一名女導遊強制遊客消費，稱「花錢你是上帝，不花錢是狗屁」，事件引發關注後，遭到天津市文化和旅遊局重罰3萬元(人民幣，下同，約4100美元)。

來源：YouTube

每日經濟新聞引述奔流新聞報導，有網友發視頻稱，天津一名女導遊指責車內乘客「這麽熱的天，我帶著你們出去玩，你們一路玩回來都說我講得好，這樣欺負我一個小姑娘合適嗎」、「一車52個人買了900塊錢，我賠都賠死了。那麽多人空手出來，我讓你們多少買點，別空手出來，我向上頭交代不了。」

見車上無人回應她，該女導遊繼續說「都是這麽大年紀的人了，不知道怎麽回事啊，就這麽給你們太原人丟臉是嗎」、 「花錢你是上帝，不花錢你就是狗屁」。

「叔叔阿姨我告訴你們，今天不買東西咱走不了，900塊咱走不了。」該導遊最後表示：「沒買東西的現在還得跟我下來，去裡面買去，什麽時候買到1000多塊錢、2000塊錢了，你們再走。」

天津文化和旅遊局獲報後啟動調查，視頻中的旅遊團隊7月16日在山西省太原市由當地旅行社組團出發，行程為北戴河、天津四日遊，涉事導遊鄧某為天津地接導遊，其導遊證因有效期滿未申請換發，已於2023年9月9日被註銷，屬無證導遊。

此外，鄧某言辭失當、態度惡劣，存在脅迫旅行者消費行為，擬對其頂格處3萬元罰款，並沒收違法所得。