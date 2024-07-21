同事拍1下背 害她1年沒上班…杭女稱中「鐵砂掌」要索賠

一年前擔任杭州地鐵保全的鄭女，展示工作制服，與目前的制服略有出入。(取材自新聞晨報)

杭州一名女子稱擔任地鐵保全期間，遭到男同事從背部拍一掌，瞬間像觸電，手痛、脖子痛，一個月後檢查出頸椎間盤突出、胸椎間盤突出，之後更是一年無法上班，由於男同事曾說學過「鐵砂掌」，讓她耿耿於懷自己被拍壞了。

新聞晨報報導，35歲鄭女之前是杭州地鐵7號線蕭山新港站的特保，去年6月28日休息期間，班長同事從後面拍了她，她頓時感覺不對。被拍一掌後七八天，她請女同事幫自己拍照後背，「五個手指印還在上面，我也給領導看了，都七、八天了」。

鄭女透露，班長之前開玩笑說自己練過鐵砂掌，這句話讓她耿耿於懷。半個月後，鄭女去醫院檢查出頸椎間盤、胸椎間盤突出，治療意見是休息兩周。鄭女要求男同事承擔相關責任，雙方當時達成協議，男同事賠償她3000元(人民幣，下同，約414美元)，此後雙方互不追究對方責任；不過她因這一掌一年沒法上班，且頸椎時常感到不舒服，於是打算要向男同事提出4萬元索賠。

保全公司經理還原當時狀況，當時鄭女是被男同事叫醒要工作了，便往她背部拍了一下，然後鄭女就說男同事「把她的背拍壞了」；由於鄭女已經離職，公司建議雙方透過法律途徑解決。

報導指出，鄭女舉證的制服跟地鐵站 特保人員的制服不同。鄭女是杭州市安保服務集團員工，但地鐵站特保人員的制服上寫的是杭衛特保。地鐵站站長表示，安保公司幾個月前換了制服。