我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

微軟系統全球當機 紐約周末班機續受影響

同事拍1下背 害她1年沒上班…杭女稱中「鐵砂掌」要索賠

中國新聞組╱杭州21日電
一年前擔任杭州地鐵保全的鄭女，展示工作制服，與目前的制服略有出入。(取材自新聞晨報)
一年前擔任杭州地鐵保全的鄭女，展示工作制服，與目前的制服略有出入。(取材自新聞晨報)

杭州一名女子稱擔任地鐵保全期間，遭到男同事從背部拍一掌，瞬間像觸電，手痛、脖子痛，一個月後檢查出頸椎間盤突出、胸椎間盤突出，之後更是一年無法上班，由於男同事曾說學過「鐵砂掌」，讓她耿耿於懷自己被拍壞了。

新聞晨報報導，35歲鄭女之前是杭州地鐵7號線蕭山新港站的特保，去年6月28日休息期間，班長同事從後面拍了她，她頓時感覺不對。被拍一掌後七八天，她請女同事幫自己拍照後背，「五個手指印還在上面，我也給領導看了，都七、八天了」。

鄭女透露，班長之前開玩笑說自己練過鐵砂掌，這句話讓她耿耿於懷。半個月後，鄭女去醫院檢查出頸椎間盤、胸椎間盤突出，治療意見是休息兩周。鄭女要求男同事承擔相關責任，雙方當時達成協議，男同事賠償她3000元(人民幣，下同，約414美元)，此後雙方互不追究對方責任；不過她因這一掌一年沒法上班，且頸椎時常感到不舒服，於是打算要向男同事提出4萬元索賠。

保全公司經理還原當時狀況，當時鄭女是被男同事叫醒要工作了，便往她背部拍了一下，然後鄭女就說男同事「把她的背拍壞了」；由於鄭女已經離職，公司建議雙方透過法律途徑解決。

報導指出，鄭女舉證的制服跟地鐵站特保人員的制服不同。鄭女是杭州市安保服務集團員工，但地鐵站特保人員的制服上寫的是杭衛特保。地鐵站站長表示，安保公司幾個月前換了制服。

消息在網上曝光後，網友留言「還好那同事只說會鐵砂掌，要是化骨綿掌那怎麼辦」、「一掌有這麽大的威力嗎」、「同事這麼厲害嗎？他能把我頸椎和腰椎突出拍回去嗎」；但也有人認為「沒準真的和那一掌有關」、「雖然離譜，但一般最好別拍背」。

地鐵站特保人員的制服上寫的是杭衛特保。(取材自新聞晨報)
地鐵站特保人員的制服上寫的是杭衛特保。(取材自新聞晨報)

地鐵站

上一則

「花錢你是上帝 不花錢你是狗屁」 天津導遊逼消費翻車

下一則

中專生自曝「逆襲留學」遭打假 認了「為面子才說去好學校」

延伸閱讀

夜遇好心人

夜遇好心人
警力增加奏功 地鐵犯罪率連六月兩位數下降

警力增加奏功 地鐵犯罪率連六月兩位數下降
紐約市長指地鐵犯罪減少 槍械掃描器將投入使用

紐約市長指地鐵犯罪減少 槍械掃描器將投入使用
布碌崙地鐵強吻、襲胸少女 警緝亞裔色狼

布碌崙地鐵強吻、襲胸少女 警緝亞裔色狼

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30

超人氣

更多 >
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死
中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死
「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院