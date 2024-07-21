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暑期瘋採菇 美國客也愛 大理古城山上人比菌多

中國新聞組╱北京21日電
野外採菌療癒又解壓，受到不少年輕人歡迎。(新華社)
野外採菌療癒又解壓，受到不少年輕人歡迎。(新華社)

暑期旅遊升溫，採蘑菇也悄然出圈。雲南、四川等地不少旅行社及戶外俱樂部的各種採菌團報名火爆，預訂排到8月上旬，有業者稱訂單增加了10倍。由於採菇大軍湧入，大理古城山上甚至出現「人比菌多」、菌子不夠分現象。有業者說，不少客人是藉採菌解壓的年輕人或親子，最遠的客人來自美國，有業者6月收入就近20萬(人民幣，下同，約2.8萬美元)。

來源：YouTube

新京報報導，野外採菌輕鬆解壓，受到不少年輕人歡迎，目前雲南、四川採菌團的組織者多為當地旅行社或戶外俱樂部，收費標準為每人100元-200元不等，主打在徒步、研學的過程中加入採菌玩法，同時進行科普。部分旅行社宣稱，「包山菌+專屬撿菌領地+專業領隊，保證你能撿到菌子」、「撿到的全帶走」，有的稱3-70歲都能參與。

熱河鳥戶外工作室負責人飛鳥說，6-9月正是採摘新鮮野生菌的最佳時期，「6月帶了70多個團，共400多人，外地遊客不少，7月更火熱，目前已有450多人參加了，預訂排到8月上旬」。

旅遊博主「大理鹿先生」表示，雲南大理古城附近有條路線，人多到「菌子都不夠分」。他的客人多以家庭為單位，最遠的客人來自美國。團客單價每人200元左右。採菌季擅長運營的團隊月入10萬元人民幣不是問題。

旅遊掀起採菌熱，旅行社和戶外俱樂部也卷了起來，在定製路線之外拿出更多「獨家」路線攬客。飛鳥介紹，去年整個採菌季收入約20萬元，今年僅6月收入就已近20萬元，預計6-8月總收入能到40萬元。

不過，也有遊客在社交平台上吐槽稱，領隊不專業，在帶團的過程中未進行科普和講解。還有遊客表示，徒步撿菌山路比較險峻，領隊未提醒徒步注意事項。

團隊帶領遊客製作野生菌標本。(取材自新京報／受訪者供圖)
團隊帶領遊客製作野生菌標本。(取材自新京報／受訪者供圖)

報導稱，這股熱潮背後，也有毒蘑菇隱憂。飛鳥和黃豆都說，參加採菌團的遊客會購買專門的戶外保險，但保險並不包含對食用野生蘑菇後中毒的理賠。兩人都表示「能採到可食用的菌子很少，一次可能就四、五朵」，不提倡食用，尤其有毒的蘑菇不會讓客人帶走，最終會埋到土裡，腐爛後會重新變成養分，或是由團隊做成標本留念。

野外採菌療癒又解壓，圖為遊客採到的菌子 。(取材自新京報／受訪者供圖)
野外採菌療癒又解壓，圖為遊客採到的菌子 。(取材自新京報／受訪者供圖)

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