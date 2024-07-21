疑欠租…深圳知名中學倒閉 逾千師生被趕出學校

深圳知名私立中學「厚德書院」倒閉。（取材自厚德書院官網）

深圳知名私立中學「厚德書院」因資金鏈斷裂、拖欠物業租金 ，全校1000名師生被物業「趕出了學校」。過去半年，有關厚德書院倒閉傳言流傳，學校多次公開否認，但直到6月28日，校門口張貼的一張要求師生搬離的「告知函」，為這些猜疑畫上了句號。

中國新聞周刊報導，厚德書院曾被深圳市教育局 評為「2020年度深圳市優質特色民辦學校」。2021年厚德書院高考 本科率為87.93%。

受倒閉影響最大的，正是在讀的高一年級和高二年級學生。厚德書院的老師張鵬透露，目前由市教育局出面協商的一個解決方案是：從新學期起，厚德書院的所有師生將整體「平移」至深圳龍崗區的「中薈高級中學」。中薈高中是新成立的雙軌制民辦高中，今年才開始招收首屆學生，還沒有高二、高三學生，但有家長質疑師資和教學質量。

目前厚德書院已經拖欠所有教職工一個半月的工資和社保，在深圳市教育局協商的解決方案中，中薈高中將解決拖欠老師的工資，但厚德書院師生約1000多人是否能全納入，還不明朗。

厚德書院的財務困境早在今年1月就已顯現，因合同糾紛，厚德書院及其相關負責人被判需支付超過1.4億元人民幣（1925萬美元）的債務。3月，福田區人民法院向學校及法定代表人田華發出限制消費令。5月10日，學校再次被廣東省深圳市中級人民法院列為被執行人。厚德書院今年也不再有招收高一新生的資格。

厚德書院的老師張鵬說，7月初，深圳市教育局已派出專項工作組進駐學校，與高一及高二年級的組長進行會談，並指示他們向學生家長傳達情況，共同探討解決方案。

張鵬說，厚德書院成績不錯，不愁招不到學生，「我們當時覺得創始人不會真的放棄學校」。家長和教師們當時也仍抱有一線希望。但6月28日，學校的物業管理方、深圳市博金匯通實業有限公司以厚德書院未能按時支付物業租金，至6月末已拖欠租金等費用超過1000萬元，責令師生及所有物品必須在7月12日之前全部搬出學校。