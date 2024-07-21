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中專生自曝「逆襲留學」遭打假 認了「為面子才說去好學校」

中國新聞組／綜合報導
梁勇。（視頻截圖）
梁勇。（視頻截圖）

抖音有6萬粉絲的博主梁勇，曾以「從縣城中專到留學倫敦」逆襲人設引關注。不過他近日卻被葡萄牙新里斯本大學跨海打假，稱梁勇偽造該校錄取通知書，應嚴正譴責。梁勇相關社群帳號已疑被封號。梁勇坦承為面子說去了更好的學校，自己實際上是被葡萄牙另一所大學錄取，現又到英國倫敦大學學院進修英語。不少網民嘲諷「這是去國外學英語，不是上大學」。

紅星新聞報導，梁勇自稱留學的葡萄牙新里斯本大學商業經濟學院（Nova School of Business & Economics，下簡稱Nova SBE）在官網上闢謠，否認梁勇是該學校學生，不承認其展示的錄取通知書學校。

Nova SBE在官網聲明，「梁勇的發文，還聲稱無需擁有學士學位甚至高中畢業證書即可錄取Nova SBE的碩士課程。這些說法同樣是錯誤的。我們強調，我校對申請者的學歷背景有明確要求，不符合條件的申請者將無法被錄取。」

梁勇的抖音帳號自稱留學海外遭打假。（取材自澎湃新聞）
梁勇的抖音帳號自稱留學海外遭打假。（取材自澎湃新聞）

聲明還指出，梁勇其他發文還提及了學院中並不存在的課程，甚至宣稱可以幫助他人進入Nova SBE，並以此換取傭金。鑑於上述事實情節嚴重，具有極大的誤導性，對Nova SBE的形象和聲譽構成損害，我們已對此情況予以嚴正譴責。Nova SBE建議廣大網友和潛在申請者保持高度警惕，切勿輕信其未經證實的言論，以免受到誤導。

梁勇2022年參加過相親節目「非誠勿擾」，還曾與女星胡慧中的女兒公開戀愛後分手。梁勇曾表示，自己和拾荒的爺爺生活在一起，爺爺給他辦理了孤兒證，他靠救助金長大；原本能考上高中，卻因為沒錢選擇了不需要付學費的中專。

對於假造留學的經歷，梁勇表示，他確實為了面子說去了更好的學校，想讓自己看起來更優秀，他拿到的是葡萄牙另外一所大學米尼奧大學的語言班錄取通知，但由於基礎差，上課經常聽不懂，現在是前往英國倫敦大學學院進修英語。梁勇並表示，沒有透過「反差人設」在抖音獲利。

對於梁勇的回應，不少網民嘲諷：「明明是為了流量騙人，還面子」、「下次要拿美國的大學錄取通知來了吧」，「是國外大學打假及時，暫時沒騙到錢嗎」、「這是去國外學英語，不是上大學」。

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