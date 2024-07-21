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巴奧／全紅嬋入選BBC點將錄 榜單唯一中國人

中國新聞組／北京21日電
英國媒體評選巴黎奧運最值得期待的年輕運動員的名單，全紅嬋是榜單中唯一中國運動員。（取材自九派新聞）
英國媒體評選巴黎奧運最值得期待的年輕運動員的名單，全紅嬋是榜單中唯一中國運動員。（取材自九派新聞）

巴黎奧運開幕倒數，英國媒體BBC日前評選本屆奧運會最值得期待的年輕運動員名單，17歲的跳水選手全紅嬋入選，她也是榜單中唯一的中國運動員。

綜合媒體報導，BBC在文中寫道：儘管只有17歲，但這已經是全紅嬋的第二屆奧運會了，這次她將以衛冕冠軍身份征戰。14歲的全紅嬋在東京創造了一項世界紀錄，擊敗了15歲的隊友陳芋汐獲得金牌，在五跳中的三跳從所有七名評委那裏獲得了滿分。在贏得奧運會冠軍以後，全紅嬋又獲得五次世界冠軍，她將再次成為最受歡迎的運動員之一。

其他入選的選手還有17歲的英國田徑選手菲比吉（Phoebe Gill），她在上月英國國內大賽女子800米比賽中戰勝了2021年東京奧運會排名第四的傑瑪里基（Jemma Reekie），獲得了冠軍和奧運會參賽權。今年5月，她還創下57秒86的歐洲18歲以下紀錄。

17歲世界紀錄保持者加拿大游泳選手薩默·麥金塔許（Summer McIntosh），此次是她第二次參加奧運會，曾獲得4枚世錦賽金牌。

2008年出生的昆西•威爾遜（Quincy Wilson）是本屆大賽美國田徑國家代表中最年輕的選手。今年6月，他以44秒59的成績創下了18歲以下男子400米世界紀錄，他還將參加本屆巴黎奧運會男子4x400米接力賽。

英國乒乓球國家代表安娜·赫爾西（Anna Hursey）出生於2006年，受中國母親的影響成為乒乓球運動員，她曾在2022年伯明翰英聯邦運動會女子雙打中獲得銅牌。

2007年出生的南韓射擊小將潘孝珍。潘孝珍在2021年開始練習射擊，她在此前發表感想說：「最初的目標是明年成為國家代表，今年作為選手順利通過了（巴黎奧運）代表選拔賽。這個結果出乎意料，非常感謝和驚訝。」

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