陝西高速路橋斷墜車 村民「鞋都沒穿」攔車救人

陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌。（取材自北京青年報）

陝西商洛柞水境內丹寧高速水陽段公路橋梁前晚因暴雨 垮塌已致12死，下游百位村民看到有罹難者遺體漂來知道「出事了」自發搜救。據村民及車主表示，當時天色已黑，他們焦急地在路邊揮手示意後方車輛停車， 後車仍毫無警覺，「大車小車就這樣一個個掉下去了」，後來他們組織占滿全部車道才成功阻攔。有墜橋者掛在樹枝上，他們扔了三次救生圈才驚險救他上岸。

綜合媒體報導，一位現場親歷者王先生稱，19日晚約9時30分左右，他們一家4人開車往山陽方向走，距離事故地點約1公里，發現路邊有人揮著手電，他以為是要搭順風車並沒有在意，「我們又往前走了一點，看見路邊有車停著，又有人揮手電，還有人擺出用手來回交叉的動作，我就靠邊停車，下來之後他們說不敢再走了，前面橋塌了，掉下去好幾台車了。」

陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，村民在橋上將車橫停，阻止其他車輛前行。 （視頻截圖）

王先生說，事發高速路共有三條車道，他們在應急車道停住車以後，害怕後面來的車繼續往前開，就組織車輛趕緊把三條車道全部占滿，「後面來車看見車道都堵死了，也就不會再往前走了。」此時他看到有小轎車漂浮在水面上，但橋下的水特別急，當時又很黑還有霧氣，視線不佳，想救也沒辦法去救。

事發地下游的中台村村民稱，昨天早上有村民在河邊發現遇難者，大家才知道出事了，事後村民自發展開搜救。中台村村支書稱，村裡一百多人參與搜救。有村民當晚發現事故，鞋子都沒穿就跑到橋上，和大家高聲呼喊攔截車輛。一名女子稱，她就是看到前方有小車開雙閃逆行返程，停車查看才躲過一劫。

當地岩坪村一名村幹部說，19日晚9時許是雨最大時，河水非常湍急，河邊道路已被水淹沒，他忽然看到有車子從橋上掉下來，就覺得出事了。此時村民通報有落水者被困坡地下方的一棵樹上，坡非常滑，所在位置在村民下方約15米左右，村民們拿來了鎮裡之前發放的防汛用救生圈和繩子綁在一起扔給被困者，嘗試了兩三次，才把救生圈交到被困者手上，一點點將被困者拉到了安全地帶。