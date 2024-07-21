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陝西山洪沖斷橋至少12死 看到遺體才知出事 官方：非人禍

中國新聞組／北京21日電
陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，途經車輛從橋面缺口高速墜入洪流，導致12人罹難，31人失聯。（中新社）
陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，途經車輛從橋面缺口高速墜入洪流，導致12人罹難，31人失聯。（中新社）

中國暴雨持續，陝西商洛柞水境內金錢河19日晚間因山洪暴發，導致啟用不到6年的丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，由於天黑雨急，途經車輛一個接一個從橋面缺口高速墜入洪流，已尋獲墜河車輛7輛、罹難者12人，1人獲救，另有18輛車、31人失聯。中國國家主席習近平昨要求全力搶險救援、強化巡查排險。另暴雨也造成四川兩地10死近40人失聯。

新華社報導，19日晚間8點許，丹寧高速公路水陽段嚴坪村二號橋發生單側垮塌，垮塌長度約40公尺。該橋全長366公尺，跨越金錢河。官方透過高速收費系統等比對，初判共有17輛轎車和8輛貨車墜河遇險，車內司乘人員信息43人。

國家綜合性消防救援隊伍已投入736人、76車、18舟艇、32無人機救援。截至20日12時，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救。還有18輛車、31人失聯，正在搜尋。刑事技術專家完成已搜救的12名遇難者DNA樣本採集工作，正進行身分確認。

事故發生後，未見官方第一時間通報，直到有網民在網上發現場圖片才使此事曝光；官媒昨上午報導事故時，曾引述當地縣府稱「暫未收到車輛落水報告」。有村民則說是看到遺體漂流才知道發生事故。這也引發輿論及網民質疑官方又涉及瞞報，以及為何僅啟用6年的橋面竟抵擋不住洪流而坍塌，要求官方嚴查建築質量。官方後來則稱純粹是降雨造成，沒有人禍。

習近平對此高度重視並作出重要指示，要求全力搶險救援、強化巡查排險、切實保障人民群眾生命財產安全。國務院副總理張國清也緊急趕赴現場，要求進一步核實墜河車輛和失聯人員，確保不落一人，抓緊搶修損毀橋梁，盡快恢復交通秩序，並盡快查明橋梁垮塌原因和責任，及時回應社會關切。

救援人員在陝西柞水高速公路橋樑垮塌現場進行搜救工作。（中新社）
救援人員在陝西柞水高速公路橋樑垮塌現場進行搜救工作。（中新社）

公開資料顯示，丹寧高速是陝南地區重要交通要道，水陽段全長79公里，由陝西省交通集團負責建設管理，2018年12月通車。明報引述建築行業人士指出，此次垮塌原因可能有兩種，一是山洪暴發將質量很大的物體衝擊柱墩，導致失穩倒塌令橋面垮塌；也可能是受到洪水冲擊，導致柱墩下部基礎產生不均勻沉降致樁基失穩倒塌。

據南方都市報報導，山洪發生前一天，7月18日，柞水縣委書記曾帶領有關單位負責人在事發當地檢查防汛防滑工作。

另外，四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村20日凌晨也突發山洪災害，導致通信、道路、橋梁中斷，官方通報，經初步排查，已有8人遇難，30多人失聯，40多間房屋受損；四川涼山州木里縣則發生暴雨導致邊坡垮塌及車輛失聯事件，目前有7人失聯、2人遇難，當地已組織力量搜救。

陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，途經車輛從橋面缺口高速墜入...
陝西商洛柞水境內山洪暴發，丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，途經車輛從橋面缺口高速墜入洪流，導致12人罹難，31人失聯。（中新社）

暴雨 習近平 國務院

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