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久久一次返鄉 在美華人慨歎中國生活美好：人都變了

世界新聞網／輯
在美工作的華人網友認為中國生活比美國好。圖為上海新天地的餐廳。示意圖，非新聞當事者。(新華社)
在美工作的華人網友認為中國生活比美國好。圖為上海新天地的餐廳。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

出國才知家鄉好！在美工作的中國網友近日回國，深深體會到家鄉的美好，包括夜生活豐富、外賣便利、人力低廉等，他發現現在的中國女性不想結婚，單身女性取悅自己的方式也變多了，甚至身邊許多朋友都躺平了，他坦言，「五年沒回國，回去一次開始懷疑人生」。但也有人說「遊客視點和居民視點的差異罷了，過了興奮期就好了」。

一名網友在小紅書上發文表示，他長期在美國工作，近日為了出差返回中國，想不到回國後內心感受可謂波瀾壯闊，甚至回美後還自問「一心留在美國到底對不對？」

該網友表示，在中國過了晚上9點後仍有很多夜生活，生活相當便利，出門只要帶手機就可以完成所有消費，住在旅館還會有機器人送外賣到房門口，連他要給朋友的禮物忘記帶，都可以委託跑腿小哥代勞，他嘆「我一邊對廉價的人工充滿罪惡感，滿地找哪裡可以給小費，一邊嫉妒國內的人能享受廉價人工帶來的美好生活」。

該網友表示，他的同齡人多數都已經「躺平」，高中朋友在房地產工作，只求餬口飯吃；大學朋友受不了老闆，憤而離職改從事自由業；研究所朋友工作太苦以致於得到肺結核，如今靠父母給的房產和被動收入快樂度日，他坦言「焦慮能不能升職跳槽的，只有我」。

該網友指出，中國女性「沒結婚的不想談，已結婚的不生」，有人養貓、有人養狗，也有人拒絕相親對象，只有他一人早婚早育。而且中國單身女性取悅自己的方式越來越多了，包括文化節、演唱會、追星、執事店、破次元活動、女性向玩具店等。而中國物價他認為漲幅很小，但商場客流減少。

其他人則留言「公廁，吐痰，插隊是我的心魔，別的都國內好」、「對國內有濾鏡很大一部分原因是拿著發達國家的工資，享受廉價勞動力，真回國發展了搞不好自己就是廉價勞動力」、「回國確實有很多方便的地方，但是我這次回國生病受傷之後，感覺還是美國的醫療比較好」、「真正便宜的人工是在辦公室免費加班996的社畜」。

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