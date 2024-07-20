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山東80後農民只有初中學歷 自學打造18架飛機開上青天

中國新聞組／綜合報導
山東80後農民朱士全展示他新造的飛機。(取材自半島都市報)
山東80後農民朱士全展示他新造的飛機。(取材自半島都市報)

「我人生中第一次坐的飛機，是我自己製造的。」這句話出自只有初中學歷的山東80後農民朱士全，他1983年出生，在14年時間造出18架飛機。

來源：YouTube

半島都市報報導，朱士全的老家在山東滕州，有間三、四百平米的廠房是他的「私人飛機場」。朱士全從小喜歡飛機，初中畢業後跟著別人學汽修，後來開起了長途貨車並成家，但沒有放棄夢想，2007年，一名航空愛好者在網上說，自己兩年真把飛機造出來了，朱士全大受鼓舞。

他從網上買了各類航空書籍，包括空氣動力學、機械學、氣象學，白天幹活，晚上躲在屋裡看書學到凌晨1、2時，哪裡有航模展，坐上火車就去參觀。2010年，他透過一名航模愛好者要來了一張運動型小飛機的圖紙，動手造飛機的路從此開啟。他耐心地跑了一家又一家，最終耗時快一年，零部件終於全了，第一架小型動力飛機組裝成功，飛機能乘坐一個人，機身長度5米左右。

此時他又想，「既然能造出來，我也一定能學會開！」他在網上查找資料、學習操作知識用自己的土辦法邊學邊練，並報名，學習了飛行駕照。經過近一年的準備，朱士全成功在200米高度試飛了半小時。

第一架飛機由於資金有限，朱士全使用了摩托艇發動機，動力方面略有遜色、外觀也不夠漂亮。他又開始籌備研發第二架飛機，完全採用自己的圖紙研發新機型，有時一次失敗，就損失上萬元(人民幣，下同)。朱士全逐漸開發出四款技術成熟的機型，幾乎每年都出去飛行，從未出現安全事故。

漸漸的，朱士全自學造飛機的事，引起航空愛好者的關注。各地發燒友經常去他家學習，他幾乎每年都要安排好幾場講座，有些愛好者甚至從他這裡購買飛機，帶回家學習研究。朱士全的製造技術也吸引了不少高校及科研機構，他負責製作半成品交付給科研單位進行後期改造，大大節省了前期基礎製造時間。

「這主要是一種肯定，根本賺不到錢」，朱士全說。他沒有銷售成品飛機的資質，需要進行相關實驗才可以。一架飛機研發費用10幾萬元，他只賣7、8萬元，但是這也幫他緩解了研發的資金壓力。

如今，朱士全的夢想又大了一些。飛機需要超過50米跑道，周邊沒有遮蔽物。今年以來，他在附近始終找不到合適的場地。因此，他希望能研發垂直起飛的飛機，這樣就不用受限於場地。同時希望能跟其他廠家合作，研發大型的載重無人機。

朱士全在試駕自己造的飛機。(取材自半島都市報)
朱士全在試駕自己造的飛機。(取材自半島都市報)

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