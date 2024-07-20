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暑假高校遊大熱 復旦食堂被霸占一位難求

中國新聞組／綜合報導
暑假期間，復旦食堂旦苑餐廳內座無虛席，但不是所有人都在吃飯。(取材自澎湃新聞)
暑假期間，復旦食堂旦苑餐廳內座無虛席，但不是所有人都在吃飯。(取材自澎湃新聞)

正值暑假，中國多所大學校園迎來參觀、研學高峰，上海復旦大學無須預約即可入內參觀，在食堂就餐的校外人士太多，導致本校師生就餐困難，校方採取多項措施分流遊客，飯堂仍然「一位難求」。

澎湃新聞報導，今年3月起，復旦大學校園及食堂對校外人士開放，吸引大量參觀人群。為錯峰保障學生用餐，復旦對校外人員的可用餐時間進行了限定，就餐高峰期只對校內師生開放供餐，12時30分之後校外人員可以掃微信支付寶支付，另收取50%搭夥費。

即使另收搭夥費，校園食堂的整體價格依然相對校外更為實惠，這也成為吸引眾多校外人員前來體驗的一大原因。校外人士張女士購買了一份10元(人民幣，下同)的椒麻雞絲麵，外加50%搭夥費，共支付15元，「加上這筆額外費用後，還是比外面便宜很多。」

復旦大學在校研究生王同學表示：「自3月以來開放食堂後，確實有部分同學不太適應，尤其學期中如果中午12時半才下課，又要趕下午1時半的課，遇上食堂排隊太長就會來不及。暑期開始後，訪客比4、5月份時更多，有些遊客會坐在位置上等到12時半，占據不少座位；也有些訪客會向校內學生借卡用餐，並沒有嚴格按照學校規定的時間用餐。」

復旦大學本科生劉同學表示，校外就餐人員過多確實會擠占原本屬於師生的空間，但影響沒有那麽嚴重，「只是有時來晚了可能選不到自己喜歡的菜品。」

食堂工作人員表示，在人流量多的情況下，食堂工作人員會進行分流，對占據位置的情況也會適時進行引導。

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