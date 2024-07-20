賣教育焦慮？暑期研學遊高溢價火熱 網紅6天蘇州團8999元貴8成

暑期研學遊這幾年很熱門，其中「大廠研學」已成為一門火爆的生意。圖為參觀吉利汽車工廠的研學團。(取材自微信)

研學遊近年受到愈來愈多家長青睞，暑期名校和大廠研學已成為一門火爆生意。高溢價也吸引眾多機構進入，教培圈網紅張雪峰推出蘇州6天5晚售價8999元（人民幣，下同）研學產品，遠高於市場行情仍報名踴躍；汽車大廠和教育機構也搭上這波東風，近7000元的研學團報滿。專家說，研學遊一定程度上販賣的是「教育焦慮」，高溢價已成常規操作。

上觀新聞報導，張雪峰今年3月接連註冊了兩家旅行社，隨後在5月初上架「峰行萬里菁英研學營（蘇州篇）」研學項目，走高價路線，不含大交通、6天5晚的蘇州一地研學營售價8999元。

全程入住五星級酒店的蘇州6日5晚自由行或私家團線路，市場售價約4800元至5100元。以此類比，張雪峰推出的蘇州研學團售價高出76%以上。「峰行萬裡菁英研學營」包含與張雪峰面對面交流、進入名校訪學、探訪多家創新製造企業、與C9名校畢業生深度交流求學之路、參觀蘇州博物館和拙政園等，參與者全程入住希爾頓酒店。

上海師範大學旅遊系副教授楊蔭稚分析認為，這一蘇州研學營的主要著眼點仍與高考志願、就業 有關，是張雪峰的優勢領域，且加入了企業相關的工業遊及高校旅遊，對小鎮學生有一定吸引力。

事實上，研學遊早在去年暑期就已大火。部分線路只要加上「研學」名頭，價格即水漲船高。一家大型旅行社相關負責人坦言，研學遊一定程度上販賣的是「教育焦慮」。不少教培機構在研學領域十分活躍，高溢價也幾乎是常規操作。

近年來，「工業+研學」也成為新熱點。據中新經緯報導，暑期「大廠研學」已成為一門火爆的生意，行程從一日到多日不等，產品價格從數百元到數千元。

托育圈平台創始人張華說，此前暑期比較火爆的研學主題多為各種人文歷史、體育、軍事類。「今年暑期，科技、人工智能 、AIGC類的主題研學走熱，受到消費者歡迎，且費用都不低，但基本報滿了。」一個包含百度 Apollo Park π空間用戶體驗中心、科大訊飛等「大廠」的研學團，行程六天五晚，價格達到一人6850元。

在張華看來，「大廠研學」高科技和奇特工廠景觀，以及讓孩子開開眼界、提升認知，成為這些家庭願意為大廠研學付費的主要原因。一位帶孩子打卡了吉利汽車工廠的嘉興居民說：「這是每個男孩子都無法拒絕的地方。」半天遊覽中，他與孩子一起聽工作人員講授汽車知識，參觀自動化生產線，「孩子說下次還想來。」

艾媒諮詢數據顯示，預計2026年中國研學遊市場規模將達到2422億元。截至5月9日，今年已註冊1000家研學相關企業。