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雷軍自曝為造車考賽車牌 秀漂移片

中國新聞組／北京20日電
雷軍稱自己拿到了賽車牌照，還展示他親自拍攝的漂移視頻。（取材自證券時報e公司）
雷軍稱自己拿到了賽車牌照，還展示他親自拍攝的漂移視頻。（取材自證券時報e公司）

小米公司創辦人兼CEO雷軍19日晚舉行年度演講並發布多款小米新品。雷軍講述小米汽車發展過程，還發布漂移短片，身穿賽車服的他駕駛小米SU7，在賽道上完成漂移動作，以及畫圓漂移的技巧，獲得全場歡呼和掌聲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，雷軍稱為了造車，三年試駕170多輛車，記了20多萬字的試駕筆記，不僅考到賽車牌照，還帶小米管理團隊一起學開賽車。在小米SU7發布前，雷軍本人也參與10多次測試，累計5000多公里。

雷軍展示了他親自拍攝的漂移視頻。（取材自快科技）
雷軍展示了他親自拍攝的漂移視頻。（取材自快科技）

全球車企都在挑戰的德國紐柏林賽道北環賽道，雷軍宣布，小米要在10年之內成為「紐北」最快的四門電車。今年10月SU7 Ultra原型車挑戰「紐北」非量產圈速榜，2025年量產車正式挑戰「紐北」量產圈速榜。原型車搭載1548PS四門車最強馬力，1330KW高功率電池。

當晚小米還發布兩款新旗艦折疊手機，紅米年度旗艦手機及三款可穿戴設備等。並公布小米北京昌平新一代智能工廠的細節。該工廠總投資24億元人民幣（約3.3億美元），硬件設備96.8%自研，工廠製造軟件100%自研，年產能1000萬台旗艦手機。

在演講中，雷軍提到周受資的離職。雷軍表示，當時小米正處於多事之秋，小米培養了多年、寄予厚望的年輕高管離職了，給自己當頭一棒，而這個人就是周受資。雖然心中有萬般不舍，但自己還是送上美好的祝福。

據悉，2015年7月1日，小米任命周受資擔任首席財務官。2018年4月27日，小米CEO雷軍發布內部郵件，任命CFO周受資為公司高級副總裁。2019年11月29日，擔任小米公司國際部總裁，繼續擔任高級副總裁職務，繼續兼任CFO職務。2021年3月，辭任執行董事職務 ，同日，宣布加盟字節跳動，擔任CFO。

雷軍19日進行第5次年度演講，提到小米造車是因為2021年被美國制裁。（取材自界...
雷軍19日進行第5次年度演講，提到小米造車是因為2021年被美國制裁。（取材自界面新聞）

小米 賽車 CEO

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