娃哈哈陷內鬥…宗馥莉「剛易折」？ 叔：她辭職是好事

宗慶後辭世後，宗馥莉接班不順利。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉傳出辭職，其父宗慶後胞弟宗澤後在朋友圈說「是件好事」，並稱宗馥莉最大的問題是鋒芒畢露，以致「剛易折」。據報導，娃哈哈在創辦人宗慶後去世後陷內鬥，主要原因之一是宗慶後非第一大股東，這讓宗馥莉「接班」埋隱患。業界則認為宗馥莉離開後不致對娃哈哈造成太大影響，因最大股東具官方背景，仍能掌握未來發展。

據天眼查顯示，杭州上城區文商旅投資 控股集團有限公司持有娃哈哈集團46%的股份，是娃哈哈集團的第一大股東，其背後是杭州上城區國資委。宗慶後持股29.4%，剩餘24.6%股份則由娃哈哈職工持股平台持有。

從股權結構來看，宗慶後當時身為娃哈哈集團的創始人和董事長，卻並非娃哈哈的第一大股東，或為後續宗馥莉的「接班」埋下隱患。

財聯社報導，宗澤後認為，「宗馥莉最大的問題是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀，她首先要考慮是如何做好事，她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」

網友說，「一看就是沒分到錢……」、「劇情發展的夠快，當初老爺子剛走就有人說她壓不住，沒想到這麼快就被擠走了」。

另據澎湃新聞報導，在公司，宗馥莉認定的事情幾乎沒有妥協的餘地。與父親推崇的企業「家文化」不同，宗馥莉更崇尚制度和效率，更直接、更堅持自我。例如早期她手下的一些員工會因未完成任務被開除，宗慶後會悄悄地把被女兒開除的優秀員工「收回」娃哈哈集團。

一位娃哈哈山東地區的經銷商透露，宗慶後性格較為柔軟，而宗馥莉較為強勢，和股東協商不一致後一怒之下選擇辭職。宗馥莉上任後頻繁更換公司管理人員，已經更換了六至七人，如此大規模變動引起部分老員工不滿，「她（宗馥莉）上台後很難壓住所有人。」

「如果宗馥莉真的辭去娃哈哈集團相關職位，對集團的發展影響應該也不會太大。」中國食品產業分析師朱丹蓬分析稱，宗馥莉上台後做了很多的改革，但整體來看效果並沒有凸顯。一方面也是由於此前宗慶後並未太多放權給宗馥莉，使得宗馥莉在這三個月來，即使有權也對內部結構老化的窘境無法做出實質改變。