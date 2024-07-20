娃哈哈陷內鬥…宗馥莉「剛易折」？ 叔：她辭職是好事
娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉傳出辭職，其父宗慶後胞弟宗澤後在朋友圈說「是件好事」，並稱宗馥莉最大的問題是鋒芒畢露，以致「剛易折」。據報導，娃哈哈在創辦人宗慶後去世後陷內鬥，主要原因之一是宗慶後非第一大股東，這讓宗馥莉「接班」埋隱患。業界則認為宗馥莉離開後不致對娃哈哈造成太大影響，因最大股東具官方背景，仍能掌握未來發展。
據天眼查顯示，杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持有娃哈哈集團46%的股份，是娃哈哈集團的第一大股東，其背後是杭州上城區國資委。宗慶後持股29.4%，剩餘24.6%股份則由娃哈哈職工持股平台持有。
從股權結構來看，宗慶後當時身為娃哈哈集團的創始人和董事長，卻並非娃哈哈的第一大股東，或為後續宗馥莉的「接班」埋下隱患。
財聯社報導，宗澤後認為，「宗馥莉最大的問題是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀，她首先要考慮是如何做好事，她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」
網友說，「一看就是沒分到錢……」、「劇情發展的夠快，當初老爺子剛走就有人說她壓不住，沒想到這麼快就被擠走了」。
另據澎湃新聞報導，在公司，宗馥莉認定的事情幾乎沒有妥協的餘地。與父親推崇的企業「家文化」不同，宗馥莉更崇尚制度和效率，更直接、更堅持自我。例如早期她手下的一些員工會因未完成任務被開除，宗慶後會悄悄地把被女兒開除的優秀員工「收回」娃哈哈集團。
一位娃哈哈山東地區的經銷商透露，宗慶後性格較為柔軟，而宗馥莉較為強勢，和股東協商不一致後一怒之下選擇辭職。宗馥莉上任後頻繁更換公司管理人員，已經更換了六至七人，如此大規模變動引起部分老員工不滿，「她（宗馥莉）上台後很難壓住所有人。」
「如果宗馥莉真的辭去娃哈哈集團相關職位，對集團的發展影響應該也不會太大。」中國食品產業分析師朱丹蓬分析稱，宗馥莉上台後做了很多的改革，但整體來看效果並沒有凸顯。一方面也是由於此前宗慶後並未太多放權給宗馥莉，使得宗馥莉在這三個月來，即使有權也對內部結構老化的窘境無法做出實質改變。
對於宗馥莉離職後娃哈哈集團的未來走向，浙商研究會執行會長、浙商博物館館長楊軼清楊軼清稱，主要取決於以上城區國資為代表的大股東和宗馥莉為代表的娃哈哈管理層之間如何進行良好溝通，「下一步發展成什麼樣都是有可能的。」
上一則
賣教育焦慮？暑期研學遊高溢價火熱 網紅6天蘇州團8999元貴8成
下一則
FB留言