「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

廣東省汕頭市一名人夫「江哥」控訴，當地一家醫院黃姓院長與他的王姓妻子外遇，並拍到兩人性愛影片及捉姦情況，指兩人宣稱是「乾兄妹」，其實長期通姦。據網上流傳訊息，黃男是汕頭龍湖區第二人民醫院院長，曾獲「汕頭好人」稱號；王女30多歲長相姣好，是當地有名的美女企業家，任汕頭市婚姻家庭幸福建設協會副主席。對此事件，龍湖區衛生局已成立專班調查此事。

女方丈夫拍下的抓姦視頻。（視頻截圖）

來源：YouTube

綜合媒體報導，被戴綠帽的人夫發視頻稱，近來妻子應酬增多甚至夜不歸宿，他無意中發現她常與已婚黃男在公寓裡偷情。

日前，他將兩人捉姦在床並拍下視頻。由於擔心自己和小孩人身安全，將視頻上傳網路，「此等作為無法無天，請社會主持公道」。

根據網上流傳的視頻，王女將黃男帶回家偷情，兩人淫叫聲不斷，人夫返家捉姦時，黃男還來不及穿好衣服。此外，視頻也曝光兩人令人瞠目結舌的對話。王女詢問黃男「射進去了嗎？」黃則回「不怕不怕，有兒子來生」。黃男並揚言可以「把這件事壓下來」，王女也說出「魚死網破」等威脅話語。

隨著事態的發展，愈來愈多的內幕爆出。被發上網的視頻共有四段，是由王女的丈夫「江哥」和他的奔馳車友們發出來的。

第一段是走廊裡的監控視頻。第二段是不宜展示的畫面和聲音。第三、第四段是兩人被堵在房間裡的視頻。

網傳事件男方當事人。（視頻截圖）

從視頻畫面來看，王女的丈夫與他的車友們還是相當有素質的，除了黃男是光著腳，王女衣著整齊。與其他的捉姦現場比起來，可以說，「江哥」和他的兄弟們給兩人留足了臉面。

視頻錄製的時間顯示，事情發生在2024年6月1日下午，但「江哥」在事發後一個多月的時間裡，並未曝光此事。他在等待著兩個人能幡然悔悟，平靜分手。哪知王女直接去法院，申請法院將他的資產全部給凍結了。

在「冷靜」了一個多月之後，忍無可忍的「江哥」選擇了通過網路曝光了兩個人的醜事。

而令網友們驚訝的是通姦男女的身分都不簡單。不少人紛紛留言調侃，「婚姻和幸福二詞聽起來好諷刺」、「偷吃人妻真是大好人」、「這副主席實至名歸，用這種方法來維持婚姻家庭幸福」。