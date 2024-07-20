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巴奧／吳艷妮奧運官網證件照修成瓜子臉? 網友吐槽：照騙

中國新聞組／北京20日電
吳艷妮奧運官網證件照曝光，談及首屆奧運之旅目標是進決賽，偶像是劉翔。(取材自咪咕體育)
吳艷妮奧運官網證件照曝光，談及首屆奧運之旅目標是進決賽，偶像是劉翔。(取材自咪咕體育)

近日，巴黎奧運會官網更新了中國田徑運動員吳艷妮的官方照片與簡歷。在簡歷中，吳艷妮的個人愛好是爵士舞、普拉提、購物；在偶像一欄，顯示的是跨欄運動員劉翔（中國），2004年奧運會110米欄冠軍，四屆世界錦標賽獎牌得主。不過吳艷妮最受人關注的是她的證件照，和本人有較大出入，網友吐槽是「照騙」，酸美顏成瓜子臉，相關話題衝上微博熱搜第一。

來源：YouTube

咪咕體育報導，吳艷妮日前受訪時談到，巴黎奧運之旅將是成長和學習之旅。「畢竟這是一場大賽，也是小時候接觸田徑的終極夢想。」她希望在比賽中展示自己的實力，爭取入圍決賽。

另據紅星新聞引述媒體消息，近日，巴黎奧運會中國體育代表團成立動員大會在北京舉行。代表團由716人組成，其中運動員405人，包括男運動員136人、女運動員269人。四川籍運動員吳艷妮也是其中一員，她預計將於7月底隨田徑項目隊伍前往巴黎，出戰女子100米欄。出征巴黎奧運會前受訪，談化妝做造型參加比賽，她說：「想展現不一樣的田徑之美。」

在7月18日發布，央視頻專訪中國女子百米跨欄新興力量吳艷妮的視頻中，吳艷妮說：「我想打破大家對於運動員或者田徑運動員一種固態的印象，就是說田徑運動員應該是短頭發，然後不應該化妝，然後就是那種比較的普普通通的一種狀態。」

而在最近的訓練中，吳艷妮表示：「對待一些事情的心態會更沉穩一點。因為以前就是我這個性格比較著急、浮躁。然後經過一些事情的一些沉澱，我覺得會教會我很多，就像我說的，如果想要一個人收穫成長，就讓他去練練田徑。」

在即將到來的巴黎奧運會上，她希望在自己的第一屆奧運會中展現出自己最好的實力，努力進軍決賽，在巴黎這個浪漫之都留下一些美好的回憶。

吳艷妮以高顏值著稱。（新華社資料照片）
吳艷妮以高顏值著稱。（新華社資料照片）

巴黎奧運 入圍 微博

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