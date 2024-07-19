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清華、北大開放暑期校園參觀 1天3000名額1分鐘搶光

中國新聞組／北京19日電
北京大學開放校園參觀，一天3000個名額一分鐘內就被搶光，圖為北京大學。（取材自微博）
北京大學開放校園參觀，一天3000個名額一分鐘內就被搶光，圖為北京大學。（取材自微博）

暑假來臨，參觀大學校園感受學術氛圍成為許多學生和家長的旅遊選擇。北京大學和清華大學開放對外參觀，但需提前預約，然而北大一天3000個參觀名額在開放一分鐘後立刻被搶光，許多人不得其門而入。有黃牛嗅到商機，宣稱300元（人民幣，下同）就能把人帶進校園，還能在學校食堂吃飯，更有所謂「研學團」每人收費8000元，最後卻只能在校園拍照。

來源：YouTube

紅星新聞報導，對於許多家長來說，能利用暑假帶孩子進入清華、北大校園參觀是一件頗有「儀式感」的事情。來自武漢的王先生說：「帶孩子來這裡感受一下頂尖學府的氛圍，希望他能夠感受到這裡的不一樣。」來自深圳的張女士則表示，小孩還太小，還都不太懂，但希望他有一定的抱負和志向，向優秀的哥哥姐姐們看齊。

清華大學、北京大學暑假開放校園參觀，人氣爆棚。（取材自紅星新聞）
清華大學、北京大學暑假開放校園參觀，人氣爆棚。（取材自紅星新聞）

清華大學和北京大學的校園開放參觀，需要提前七天預約，名額也有限制。據清華大學發布的通告，開放日入校時間為8時至11時、13時至16時，並「謝絕商業機構組織人員到校內開展『一日遊』活動」。北京大學在7月18日上午8時開放7月25日的校園參觀預約，上午下午各有1500個名額，但僅一分鐘左右，所有的名額即被搶光。

在需求催動下，出現了所謂的「研學團」。北京一家研學機構的工作人員表示，親子清北研學深度遊超值優惠價699元，時間為一天。「可以去清華或者北大其中之一，免自己預約，由『學霸』陪同講解，還有專業照相。」

清華大學、北京大學暑假開放校園參觀，人氣爆棚。（取材自紅星新聞）
清華大學、北京大學暑假開放校園參觀，人氣爆棚。（取材自紅星新聞）

來自重慶的14歲女生小琪（化名）說，自己的父母今年暑假給她報了一個北京七日遊的研學團，一個人的價格是8000多元，是學校統一組織的，其中就提到能夠參觀北京大學或者清華大學，「但是到了之後，老師和我們說只能在校門口拍照，沒有搶到進校的名額。」

還有的研學團一共有18個人，但是導遊只搶到了其中十個人的進校名額，剩下的八個人只能暫時在校外等待。「導遊告訴我們，他們去想辦法了，一會兒說不定能夠進去。」其中一名暫時沒有能夠入校的學生說。

研學團導遊想的「辦法」，可能是找附近的黃牛。雖然兩所高校均在通告中提醒，校園參觀不收取任何費用，但是仍然有沒搶到名額的遊客希望嘗試入校。有一名男子表示可以將沒有預約成功的遊客帶入校園。「一個人的價格是300元，晚上可以去學校食堂吃飯，讓旁邊的在校學生幫忙刷飯卡，然後通過微信等方式把錢轉給同學就可以。」

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