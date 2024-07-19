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中國科學院提取DNA培養 「果菌王」要有後代了 或帶蘋果味

中國新聞組／北京19日電
蘋果上長出白色蘑菇。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
蘋果上長出白色蘑菇。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

近日紅遍網路長出白色蘑菇的蘋果，經中國科學院昆明植物研究所真菌多樣性與分子進化課題組提取DNA，目前正對這株特別的白參進行深入研究。預計再過兩個月即可分離培養出第一批「後代」。這株白參還在研究過程中，和曾三次進入太空的白參家族同台競技，「果菌王」PK「太空水果」精采可期。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，浙江德清鄧女士因家中蘋果上長出白色蘑菇，收到中國科學院昆明植物研究所真菌多樣性與分子進化課題組研究人員求購私信。這株被網友戲稱為「果菌王」的蘑菇大名裂褶菌，也常被稱為白參，是東南亞一帶很著名的食用菌。

中國科學院昆明植物研究所雲南省真菌多樣性與綠色發展重點實驗室的科研人員已對菌株提取DNA並鑑定完畢，接下來將對進行深入的生物學特性和遺傳特異性研究。

接收「果菌王」的許博士解釋道：「儘管這是一株普通的白參，但它並沒有長在傳統基質——木頭上，而是長在了蘋果上。這展現了白參極強的適應性和生命力，為我們後續白參優良菌株選育提供了參考。」

團隊收到的從大蒜上長出來的白參。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
團隊收到的從大蒜上長出來的白參。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

據報導，白參是為數不多的人工栽培比野生更好吃的食用菌。而上過天的白參更是不韌不柴，肉質更脆。許博士所在的課題組是中國首個規模化進行食用菌航天育種的團隊，白參也在其搭載範圍內。從「神舟12」到「神舟14」，再到「神舟16」，白參家族已先後三次上天。

「果菌王」火了之後，各種生長位置刁鑽的白參連同其「老巢」被熱心群眾紛紛寄往研究所：長在芒果上的，還有長在大蒜上的。

報導稱，再過兩個月左右，7月8日分離培養的「果菌王」便可培養出第一批「後代」。屆時，趙琪打算回寄一些給德清的鄧女士，「讓她嘗嘗自家蘋果上長出來的蘑菇到底什麼味道。」

不少網友期待長在不同水果上的白參會帶有不同的水果味。趙琪說：「這是可能的。比如現在九成的銀耳來自福建古田，通過不同的基質，已經可以種出玫瑰味、葡萄味、桂花味的銀耳了。而白參屬於富集能力很強的菌，讓其在生長過程中多『吃』點蘋果，最後產出蘋果味，還是可以期待的。」

趙琪團隊工廠化栽培白參。（取材自潮新聞／ 受訪者供圖）
趙琪團隊工廠化栽培白參。（取材自潮新聞／ 受訪者供圖）

太空 DNA 東南亞

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