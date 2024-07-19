邯鄲現稀有血型 正定O型反定B型 比熊貓血更罕見

邯鄲市第一醫院發現一例非常罕見的血型。（取材自河青新聞網邯鄲新聞）

河北邯鄲市第一醫院輸血科近日成功鑑定出一例極為罕見的血型 ，其罕見程度甚至超過被俗稱為「熊貓血」的稀有血型。據了解，這種血型的形成是由ABO新等位基因第7外顯子上的c.449A>G雜合突變所導致，其稀有性可見一斑。

河青新聞網報導，2024年4月，邯鄲市第一醫院輸血科的崔寧寧檢驗師在接到一位擬輸血患者的標本後，進行了細緻的血型鑑定工作。然而，鑑定結果卻出現了正反不符的情況：正定為O型，反定為B型，這意味著無法準確確定患者的血型。

面對這一異常情況，崔檢驗師及時向董佩雲主任進行匯報。董主任憑藉豐富的專業知識，意識到這可能是一種罕見的B亞型血型。於是，她立即指示對患者標本進行吸收放散等一系列複雜的血清學鑑定，初步證實了她的判斷。

為進一步確認這一發現，輸血科團隊又進行基因測序工作。最終，他們成功鑑定出這是一例未被國際輸血協會（ISBT）收錄的B型血新亞型。這一重要發現現已被正式收錄，並賦予新的編碼：PP928483。

據報導，董佩雲表示，當前世界上存在著包括ABO血型和RH血型等在內的幾十種血型系統。隨著人類基因的突變，這些血型系統中會出現許多新的亞型。因此，精準的血型匹配對於確保輸血安全具有至關重要的意義。

提到血型，一般人較熟知的大多是A、B、O、AB這四種，不過也有少部分人擁有特殊血型，像是RH陰性血型就是俗稱的「熊貓血」。

董主任表示，目前世界上主要的血型系統有A、B、O血型和RH血型等數十種血型系統，而血型系統隨著人類基因突變會出現許多新的亞型，精準的血型配對有助於輸血安全，「雖然對於醫院輸血科而言，稀有亞型血型的發現並不是第一次，但此例卻是全球首例」。