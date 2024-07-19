機器人餵飯、大小便護理.....上海銀髮科技園讓AI養老不是夢

餵飯機器人使用過程。（取材自上觀新聞／科技公司網站圖）

上海市興建的養老科技產業園，經過兩年建設，計畫今年8月竣工交付，10月引入首批養老科技企業，將研發、生產、孵化出愈來愈多的科技養老產品，包括大小便智能護理機器人、餵飯機器人、智能助行機器人等科技產品等，讓機器人為更多老年人服務，分擔照護者的辛勞。未來此處還將打造成世界一流養老科技產業園。

據上觀新聞報導，近日發布的「上海市推進養老科技創新發展行動方案（2024—2027年）」提出，建設上海市養老科技產業園，規畫面積約1.3平方公里。在目標定位上，將借助上海交大和華東師大的創新資源優勢，在未來5至10年內，建設成專業化、市場化、國際化的世界一流養老科技產業園。並通過籌建高質量孵化器等舉措，優化養老科技產業生態。

目前，上海市養老科技產業園已與國內多家企業達成入駐意向。深圳一家企業有望落戶產業園，將養老科技產品與上海的研發和市場資源結合，讓機器人為更多老年人服務。

據介紹，其產品包括大小便智能護理機器人，能自動識別失能老人的大小便排泄狀況，選擇相應程序設定模式，自動沖水抽取排泄物，並用溫水清洗肛門、尿道口及附近部位，再用暖風烘乾，實現24小時無人監護的護理。

上海市養老科技產業園正在建設中。（取材自上觀新聞）

餵飯機器人適用於上肢力量和活動受限的人群，能將食物自動夾起，並送到用戶的嘴邊。它可以勺起豆腐、米飯等軟性食物，飯勺還會感應縮回，避免傷及用戶口腔。這款機器人具有人臉識別 、嘴部動作識別、語音識別等功能，老人說想吃哪個菜，張開嘴，它就會貼心地把這個菜送到他的嘴邊，並根據嘴巴張開大小調整勺子水平位置。老人吃飽後，可閉上嘴巴，它會詢問「您是吃飽了嗎？」點頭示意後，機器人就不再餵食。

智能助行機器人是一種外骨骼機器人，用於腦卒中患者的輔助康復訓練，能改善患側步態、提升康復訓練效果。患者穿上它後，可以到處行走，電池續航2小時。機器人內置多種傳感器系統，可智能跟隨人體步行速度和幅度，自動調節助力頻率，學習並適應患者的步行節奏。