60後河南鄉村大叔搖身一變成rapper 「秋月梨二叔」火了

秋月梨二叔在麥地裡打遊戲。（視頻截圖）

最近，一位來自河南 農村60多歲的大爺火了，「秋月梨二叔」用土rap掙潮流量，通過將農村日常生活改編成一首首動聽的rap，一躍成了網紅。他的「錄音室」就是家中的洗澡間，吸音材料就一個舊床墊，農村裡聊的八卦都是rap題材，讓人恍惚間回到兒時的鄉間，和一個愛開玩笑愛唱歌的鄰家大爺聊天，受到愈來愈多年輕人的喜愛。

據中國青年報報導，「秋月梨二叔」（以下簡稱「二叔」），來自河南省南樂縣閆李谷金樓村。2023年9月，二叔開始在社交媒體平台上發布自己翻唱或改編歌詞版本的說唱作品，截至今年6月，在不到10個月的時間裡，二叔憑借陽光、開朗、玩轉新事物所產生的巨大反差感，俘獲了很多年輕粉絲，從鄉村大叔搖身一變成rapper。

對於二叔而言，唱自己喜歡的歌，讓他找到了自身的價值。「我首先是個普普通通、本本分分的農民，都是利用農作之餘來搞短視頻，沒想到有這麽多網友關注。」他說。

和很多60後的農村父親一樣，二叔以前家裡條件差，上完初中就外出打工了。上了年紀後，回村裡種植梨樹，是種秋月梨的好手，附近農戶遇到問題經常向二叔求助，二叔都會將技巧傾囊相授。所以不少二叔的好朋友願意配合出鏡，幫他一起拍短視頻。村裡的好人緣也讓二叔認識了視頻製作人大博，並和「萬能女主村花」二嬸——二叔的媳婦組成了自己的創作團隊。

秋月梨二叔在樹下接受採訪。（取材自新華網）

萬事開頭難。短短幾十秒的rap，對於二叔這個「門外漢」來說，也需要一遍遍打磨，有時連做夢都會夢到歌詞。零啟動資金，零辦公場地，二叔的第一首歌，是從3平方米的洗澡間開始的，他把洗澡間牆上糊滿暫時不用的棉織物，搭成簡單的錄音室。隨著粉絲日益增多，大博找了一處便宜的民居用來錄音，這次，吸音材料變成了家裡不用的舊床墊。

在這樣的創作條件下，二叔和大博出於對音樂的熱愛和對生活細膩的觀察，因地制宜，一起創作了一首首極具節奏感和鄉村風格的rap單曲。農田旁、梨樹下、自家小院裡，是二叔說唱視頻的主要場景，每天村裡發生的「張家長、李家短」的故事則是他的靈感源泉。現在，二叔的視頻裡，除了帶著二嬸出鏡客串，還有很多鄉親經常會友情出演。

二叔說，說唱這種新潮的事物，他願意去學習。因為他知道，真誠的創作往往最能打動人心，也「希望可以通過這些好玩的說唱音樂來吸引年輕人關注鄉村的發展」。