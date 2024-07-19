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家具發黴、抽屜有老鼠屎…暨大宿舍「比公廁髒」 學生過敏發燒

中國新聞組／即時報導
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂，且處處發黴。（取材自潮新聞）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂，且處處發黴。（取材自潮新聞）

暨南大學爆出校舍衛生問題，多名學生在社交媒體發聲，稱學校宿舍黴菌遍布，廁所和家具都有不同程度的發舊破損，有學生懷疑宿舍甲醛超標，疑似因此出現皮膚過敏、發燒住院等身體問題。

潮新聞報導，一名暨南大學的學生小林（化名）表示，學校在6月中旬告知他們7月13日要進行宿舍搬遷，從華文校區搬至石牌校區，「怎麽都問不出具體去哪棟樓，也不出具體安排。」直到7月13日上午同學們辦了退宿，到了新宿舍小林才傻眼，發現住宿環境惡劣，「但已經退無可退了。」

暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂，且處處發黴。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂，且處處發黴。（取材自微博）

小林說，他們宿舍的桌椅都不是新的，「桌子上不乏灑的湯汁痕跡，但也有一些看著比較乾凈的。」宿舍櫃子縫隙大多都發黴長毛，抽屜裏也有黑點點，「他們（同學）說可能是蟑螂屎，也有說是老鼠屎。」

有學生也就黴菌和鐵銹等問題向學校反映，還有同學懷疑，房間是學校前兩天才粉刷完成的，現場遺留著油漆桶。

「很多同學沒辦法，硬著頭皮住。因為5、6月就找好了暑假實習，要上班。」小林說，同學中還有人出現身體不舒服，發燒、起疹子過敏、頭疼等。除此之外，宿舍的安全隱患、走道狹窄、雜物髒汙等問題也讓人擔憂。

暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自潮新聞）
暨南大學學生披露學校宿舍老舊髒亂。（取材自潮新聞）

另一位發布暨南大學宿舍條件堪憂的網友也證實了小林的說法，其表示，宿舍前一天才刷油漆，第二天就讓他們入住，一些黴菌很嚴重的宿舍現在也沒有得到處理，物資也未發放。

網友對於披露出來的景象相當吃驚，「看到圖片就兩眼一黑的感覺，全是黴斑汙漬，破門爛窗，現在哪裡還會有這麼差的大學生宿舍？」有人批「比村口的公廁還髒」、「跟坐牢差不多吧」，還有人戲稱是「妥妥的招生減章」。

小林說，校方曾派人走訪，讓學生填表說明訴求，但最後答覆卻是「目前無解決方案」、「現在解決不了大家克服一下」、「大家回家吧，讓房間透透風，開學再來住」等，也表示學生換馬桶、換鐵門的訴求不可能全部滿足。

暨南大學學生披露學校宿舍外觀。（取材自微博）
暨南大學學生披露學校宿舍外觀。（取材自微博）

記者致電暨南大學宣傳部門的值班電話，接線老師回應稱：「學校已經在跟進這個情況了，具體以學校官方發布為主。具體負責的那位老師已經放假，我也不是特別清楚。」記者追問，那學生反映的情況怎麽處理，接線老師又表示，負責老師是當天不值班，並非放暑假，會繼續跟進相關工作。

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