我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國無證客靠著廣闊人脈打入美國經濟

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

中國新聞組／即時報導
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

四川一名女孩因重病被送到醫院住院治療，住在同一小區裡的鄰居們知道女孩家庭經濟情況不好，發揮愛心在微信群組裡捐款，沒想到竟有人攔截「搶」走捐款紅包後退群。事後，物業工作人員發現，搶走紅包的人根本不是小區業主。

紅星新聞報導，日前四川南部縣華府壹號小區的一個業主群裡，很多業主都在為一名14歲的女孩擔心——女孩前幾天因重病被媽媽送到四川大學華西醫院住院治療。

得知女孩家庭經濟條件不好時，業主們紛紛為其捐款。一名捐款業主表示，有的業主直接轉賬捐款；也有業主在微信群給女孩母親謝女士發紅包，並註明是給她女兒的捐款。

不過，一些捐款紅包一發出來就被人「秒搶」。截圖顯示，「搶」走捐款紅包的是3個微信名字不同的人，被「搶」紅包金額多的100元，少的20元。發現捐款紅包被他人「秒搶」後，有業主在群裡打抱不平，讓對方將紅包退出來，但對方並未回應，也沒退還紅包。

一開始，有業主猜測會不會是小孩玩大人手機時「搶」了捐款紅包，但業主們很快發現，搶紅包的3個人不知何時已退群了。

小區樓棟管家王女士說，當晚捐款的微信群不是物業公司的微信群，而是業主自建微信群，他們接到業主的情況反映後，曾根據對方在微信群備註的房號上門核查，發現對方並不是小區的業主。

一名業主分析，當晚搶捐款紅包的人有可能是外面混進群裡專門搶紅包的人。

謝女士告訴記者，當晚因急著回覆捐款業主們的消息，有些紅包沒來得及收，沒想到一些愛心捐款被他人搶走。醫院診斷顯示，女兒有腦積水、右顳蛛網膜囊腫，很感謝鄰居們的愛心，希望女兒能早點好起來，畢竟有這麽多人關心她。

女孩正在醫院治療。（取材自紅星新聞）
女孩正在醫院治療。（取材自紅星新聞）

上一則

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

延伸閱讀

四川自貢市百貨大樓起火困百人 釀16亡 男遺言：幫我照顧家裡

四川自貢市百貨大樓起火困百人 釀16亡 男遺言：幫我照顧家裡
四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡

四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡
微信盜號騙局重出江湖 民眾小心

微信盜號騙局重出江湖 民眾小心
港特首李家超赴四川 爭取大熊貓十一前抵港

港特首李家超赴四川 爭取大熊貓十一前抵港

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝