女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

四川一名女孩因重病被送到醫院住院治療，住在同一小區裡的鄰居們知道女孩家庭經濟情況不好，發揮愛心在微信群組裡捐款，沒想到竟有人攔截「搶」走捐款紅包後退群。事後，物業工作人員發現，搶走紅包的人根本不是小區業主。

紅星新聞報導，日前四川南部縣華府壹號小區的一個業主群裡，很多業主都在為一名14歲的女孩擔心——女孩前幾天因重病被媽媽送到四川大學華西醫院住院治療。

得知女孩家庭經濟條件不好時，業主們紛紛為其捐款。一名捐款業主表示，有的業主直接轉賬捐款；也有業主在微信群給女孩母親謝女士發紅包，並註明是給她女兒的捐款。

不過，一些捐款紅包一發出來就被人「秒搶」。截圖顯示，「搶」走捐款紅包的是3個微信名字不同的人，被「搶」紅包金額多的100元，少的20元。發現捐款紅包被他人「秒搶」後，有業主在群裡打抱不平，讓對方將紅包退出來，但對方並未回應，也沒退還紅包。

一開始，有業主猜測會不會是小孩玩大人手機時「搶」了捐款紅包，但業主們很快發現，搶紅包的3個人不知何時已退群了。

小區樓棟管家王女士說，當晚捐款的微信群不是物業公司的微信群，而是業主自建微信群，他們接到業主的情況反映後，曾根據對方在微信群備註的房號上門核查，發現對方並不是小區的業主。

一名業主分析，當晚搶捐款紅包的人有可能是外面混進群裡專門搶紅包的人。

謝女士告訴記者，當晚因急著回覆捐款業主們的消息，有些紅包沒來得及收，沒想到一些愛心捐款被他人搶走。醫院診斷顯示，女兒有腦積水、右顳蛛網膜囊腫，很感謝鄰居們的愛心，希望女兒能早點好起來，畢竟有這麽多人關心她。