巴奧／無人機、LED大屏幕… 巴黎奧運滿滿「中國製造」

中國無人機點亮巴黎夜空，為奧運暖身。（取材自微博）

2024年巴黎奧運 會即將開幕，除了運動員出征，還有一些「中國製造」的無人機、LED大屏幕、體育用品等更是此體育盛事的重要角色，產品熱銷更帶動持續升溫的「奧運經濟」。

央視報導，中國生產的3萬5000多個巴黎奧運比賽官方指定用乒乓球已運抵賽場，企業不僅改造生產線，還設置15道自動檢測 工序，從每100個球當中挑出3至5個供奧運使用。業者表示：「根據國際乒聯標準，乒乓球彈性公差要求小於25毫米，而我們品牌的巴黎奧運比賽用球彈性公差小於4毫米。」

除了乒乓球，足球 也有學問。在江蘇淮安一家體育用品生產企業的產線上，一排排圓滾滾的足球內膽，正在進行最後的充氣檢測，作為足球的「心臟」，這款內膽中植入芯片，1秒內能做500次識別動作，通過傳感器的實時感應，可以配合肢體追蹤技術輔助判斷運動員是否有手球、越位，有效提升了判決的準確性和透明度。

7月14日，巴黎奧運火種抵達法國巴黎，開啟為期兩天的傳遞。當晚，1100架無人機騰空而起，在夜幕中變幻出五環、火炬手、運動員等圖案，同時綻放出流光溢彩的光影焰火，用極具科技感的「賽博煙花」獻禮巴黎奧運，而背後的功臣就是來自中國製的無人機。

深圳市高巨創新科技開發有限公司總經理高健表示，表演秀所使用的是高巨創新EMO無人機（升級款）產品，該產品經過一年多的研發，在原EMO無人機上全面升級了掛載系統，可掛載煙花、撒花器、激光、煙霧器等。