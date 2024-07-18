中國製魚子醬風靡歐美 占全球產量過半

中國已成為世界最大魚子醬出口國，圖為位於浙江的魚類生態養殖池。（取材自中國稅務報）

魚子醬是傳統西方美食，近幾年，在中國卻完成了從「舶來品」到本土特產的身分轉變。觀察者網引述港媒稱，得益於質量提升和高效的冷鏈配送系統，中國已成為世界最大魚子醬出口國。數據顯示，盡管面臨來自美國的關稅壁壘，中國魚子醬仍風靡歐盟 和美國市場。

根據國際貿易中心（ITC）公布數據，2023年，中國向全球市場出口了276噸魚子醬，比去年增長了3%，幾乎是2019年（140噸）的兩倍；出口額為8270萬美元，約占全球市場的40%。

「一開始，外國客戶不太信任中國生產的魚子醬，」全球魚子醬行業龍頭杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司總經理王斌說，「然而，憑借卓越的品質和客戶服務，以及有競爭力的價格，中國魚子醬近年來在全球市場上占據了更大的份額。」

據王斌介紹，從總產量來看，中國魚子醬占全球年產量的50%以上，主要買家包括美國和歐盟國家。

據報導，早在2017年，中國魚子醬就引起了美媒的注意。彭博當時稱，自2006年成功出口第一罐魚子醬以來，鱘龍科技旗下卡露伽魚子醬的海外業務激增，成為多家巴黎和紐約米其林三星餐廳的魚子醬供應商。

2018年，美國政府對魚子醬等一系列中國商品加徵。中國魚子醬價格上漲，2019年達到每公斤293美元，2023年為每公斤近300美元。不過這並沒有降低中國魚子醬在美國市場的受歡迎程度，目前中國仍是美國最重要的魚子醬進口來源國。

報導指出，官方貿易數據顯示，2023年，美國60%的進口魚子醬來自中國。 另據歐洲漁業和水產養殖市場觀察站（EUMOFA）數據，2020年，歐盟進口的魚子醬中約84%來自中國，俄羅斯 60%的魚子醬從中國進口。

王斌表示，技術上的突破使他的公司能夠培育出獨特的鱘魚，這些鱘魚的魚子大而美味，成熟速度更快，提高了質量和產量。

此外，盡管價格上漲，但與伊朗 和法國等傳統生產國相比，中國魚子醬仍保持著價格優勢。報導援引數據稱，2023年，伊朗出口的魚子醬每公斤售價超2000美元，是中國的6倍多；法國魚子醬的價格約為每公斤700美元，也是中國魚子醬價格的兩倍多。

全球貿易數據提供商騰達科技的首席營銷官王曉（音譯，Shawn Wang）表示，中國在儲存和運輸魚子醬方面的技術進步使其更具成本效益：「與發達國家的公司相比，強大的冷鏈物流系統使中國在全球市場上具有顯著優勢，成本相對較低。」

王曉補充說，盡管魚子醬在全球市場很受歡迎，但在中國仍然相對小眾。王斌也稱該公司魚子醬銷售額只有20%來自國內市場，「但我相信魚子醬最終也會在中國流行起來」。