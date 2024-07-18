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地方真沒錢了? 深圳追回民眾失業金「發了不等於穩了」

記者林宸誼／綜合報導
中國經濟低迷，各地領取失業金的人數不斷上升，不少民眾反映，近來申請失業金的審核門檻不僅愈來愈嚴，甚至有人被當地地方政府要求退還已領取的失業金，其中深圳為大宗。圖為一對男女走在廣州街頭「中國夢」政治宣傳看板前方。（歐新社）
中國經濟低迷，各地領取失業金的人數不斷上升，不少民眾反映，近來申請失業金的審核門檻不僅愈來愈嚴，甚至有人被當地地方政府要求退還已領取的失業金，其中深圳為大宗。圖為一對男女走在廣州街頭「中國夢」政治宣傳看板前方。（歐新社）

中國經濟低迷，各地領取失業金的人數不斷上升，不少民眾反映，近來申請失業金的審核門檻不僅愈來愈嚴，甚至有人被當地地方政府要求退還已領取的失業金，其中深圳為大宗。

美國之音報導，深圳市官方最新數據顯示，今年第一季新增登記失業人數逾4萬人，創下歷史新高，不但較前一季上升15%，更較去年同期激增40%。

深圳市人力資源與社會保障局公布，2023年全市領取失業金人數達21.15萬人，較2022年增35%。而在中國，領取失業金的先決條件是先登記失業，因此代表全深圳有資格領取失業金的人數也大增。

最近小紅書、微博等中國網路社交平台上，有不少網友分享，近來領取失業金的審核門檻變得很嚴格，甚至還被當地政府要求歸還失業金，其中以深圳網友為大宗。

小紅書用戶「不加班的大表姐」表示，深圳市人力資源與社會保障局官網最近陸續公布許多被追回失業保險金，或是變更失業保險待遇的名單。因此，失業金「發了的不等於穩了」，一旦大數據想查，被查到一樣會被要求退還。

查詢深圳市人力資源與社會保障局官網，2023年5月起，每月都會貼出「失業補助金待遇撤銷並追回決定書」的公告，追討對象多為2020至2022年間領取失業金的人，常見理由則包括在空殼公司掛名交社保，以及已重新就業。

微信公眾號「越女事務所」在「失業金變嚴了」一文指出，自2023年起，深圳陸續有民眾收到社保局發出的簡訊，要求歸還已發放的失業金。估計原因是失業保險基金帳面結餘「掉得太快」，有必要殺雞儆猴，不能再那麼慷慨。

深圳市人力資源與社會保障局統計，2021年全市領取失業金人數為12.52萬人，失業保險基金收入人民幣34.85億元，支出人民幣47.87億元，年底基金結餘仍有102.49億元。

2022年領取失業金人數增至15.66萬人，失業保險基金收入增至人民幣41.51億元，支出暴增至人民幣122.04億元，導致年底基金結餘僅剩21.29億元。到2023年，官方並未公布年底基金結餘，收支則約略平衡。

倫敦潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波表示，2023年深圳是年度收入連兩年下調，不僅反映出該是經濟活力沒有以前強勁，也象徵政府稅收的減少。

他指出，若一線城市出現這樣的失業率上升，那代表經濟活動已有一段時間表現不佳。一般來說，失業率是落後指標，反映大約6到12個月前的經濟狀況，所以當地經濟可能早就已經惡化了，估計深圳失業率還將略微上升。

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