夯片帶火青島「抓娃娃」被名導陸川酸「強鹼性搞笑片」

「抓娃娃」劇照。(取材自鳳凰網)

沈騰與馬麗主演的中國喜劇電影「抓娃娃」在暑期檔開出紅盤，該片大量內容聯動此前的電影「西虹市首富」，也帶火了拍攝地──山東青島，片中出現的青島里院、八大關景區、星光島和「西虹市」街景金口三路等地，都成了熱門打卡景點。另一方面，知名導演陸川批評「抓娃娃」是低質強鹼性搞笑片也引發熱議，陸川事後稱是帳號被盜，但發文平台否認。

電影中，沈騰飾演的馬成鋼與馬麗飾演的春蘭，為兒子馬繼業的未來感到焦慮。馬成鋼在「西虹市」街頭對兒子「父愛如山體滑坡」讓人印象深刻。這條路取景於青島八大關景區中。八大關作為「中國最美的五大城區之一」，是十分上鏡的天然攝影棚，漫步於此，宛如畫中遊。

央視新聞「打卡筆記」盤點「抓娃娃」中的取景地。

青島里院一景。(取材自澎湃新聞)

青島里院：馬成鋼一家三口住的老房子是一座標準的老式青島里院，是青島民居代表樣式，由西式洋樓和四合院巧妙結合而來，有近百年歷史。如今，青島的很多里院經保護、修繕後重煥光彩，成為新晉網紅打卡地。

青島西陵峽路：馬繼業跑步上學時，出現了不少海邊的鏡頭，標誌性的藍色欄桿，一眼就定位到了青島的西陵峽一路。這條海邊小路可是影視劇的常客，在「最好的我們」、「當飛奔向你」等影視劇中都有出鏡。

青島棧橋是青島的標志性建築之一，是觀海的好地方。(取材自澎湃新聞)

青島棧橋：棧橋是青島的標誌性建築之一，也是「西虹市」的標誌景點，是觀海的好地方。

青島紫荊關路：「西虹市」的林蔭路出現了多次。景色最怡人的要數紫荊關路。紫荊關路是八大關的一部分，盡頭就是海。沿著紫荊關路往海邊走會看到花石樓。

青島星光島：電影中還有一幕「含青量100%」場景，是在青島星光島濱海跑步道拍攝。星光島是青島一座顏值超高的島嶼，也是海邊影視基地和度假勝地。進入星光島就是白色「網紅橋」珊瑚貝橋，這座橋在「問心」「燃燒」等多部影視劇都有出鏡。

星光島是青島的一座顏值超高的島嶼，也是海邊影視基地和度假勝地。(取材自澎湃新聞)

此外，導演陸川評論「捉娃娃」：「開心麻花的低質搞笑片在中國電影市場稱霸，是文化的悲哀」，引發網友熱議，留言板評論直呼「酸」、「看不起喜劇演員」。目前這條內容已經刪除，而陸川公司回應是帳號被盜。

尷尬的是，陸川發文的平台「今日頭條」稱，，用戶「電影人陸川」2024年7月16日11點13分發布的內容已由用戶自行刪除，其登錄手機設備、發文手機設備、刪文手機設備信息均一致，打臉盜帳號一說。

陸川曾執導「‌尋槍」‌、「‌可可西里」‌、「‌南京！南京！」‌、「‌王的盛宴」‌等大片，在各大影展獲獎無數。