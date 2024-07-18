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陝西一對石獅被盜14年 懸賞金飆到100萬人民幣

中國新聞組／綜合報導
北側石獅。(取材自澎湃新聞)
北側石獅。(取材自澎湃新聞)

陝西一對4噸重的「守陵石獅」被盜了14年，近日當地再發通告稱懸賞100萬人民幣(13萬美元)，徵集破案線索。

華商報報導，據陝西禮泉公檢法15日的「懸賞通告」，2010年4月凌晨，多人結伙作案利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將此處的唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

石獅被盜地點位於武將山上，當地人稱「獅子凹」。兩尊石獅均為石灰岩質、圓雕、蹲踞狀，四足與底座連為一體，高約1.5米，每尊重約2噸。被盜石獅是唐帝王陵墓園門獅，是中國重點文物保護對象。

2024年7月15日發布的「懸賞通告」。(取材自澎湃新聞)
2024年7月15日發布的「懸賞通告」。(取材自澎湃新聞)

通告懸賞人民幣100萬元，對協助、參與過作案的人員，只要具實交代，將從輕、減輕或免除處罰；對知情不報、隱匿罪行、不思悔改的人員，一經查獲，將嚴懲不怠。

此事引發網友熱議，有網友不理解，2010年的案件為何時隔14年發布「懸賞通告」？禮泉縣公安局表示，之所以每隔一段時間就發布線索，是為了督促案件進展，整理、收集新的線索，盡快追回丟失的文物。

據悉，2010年4月案發後，禮泉警方對唐建陵石獅被盜案的懸賞金額為10萬人民幣；同年12月，懸賞金額提高到20萬人民幣；14年間先後，至少提高了4次懸賞。

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