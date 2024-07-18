奇葩戶型…上海「恐龍房」降價求售 網笑：客廳到廁所太遠了

上海「恐龍房型」掛牌3個月，降價到499萬人民幣。（取材自瀟湘晨報）

位於上海靜安區的一套二手房，因奇葩戶型火出圈，該房戶型構造與恐龍 中的「霸王龍」外形極度相似，被網友戲稱為「恐龍房」。房仲表示此房剛掛3個月，降價到499萬人民幣（68萬美元），「還是可以商量。」

瀟湘晨報報導，這套「恐龍房」在二手房交易平台上的信息顯示，房屋位於上海靜安區，總面積73.13平方米，2室一廳，南北朝向。樓棟共10層，屬於中樓層，屬於兩梯六戶。

公開的戶型圖顯示，房屋戶型像恐龍，頭部是臥室、過道和衛生間，身體是狹長的廚房，腿部是客廳和另一個臥室，尾巴部分是陽台。

上海「恐龍房型」內部。（取材自瀟湘晨報）

有房產經紀人反饋，「雖然戶型有點布局不合理，但空間設計獨特，色彩搭配和諧溫馨。」這位房仲透露，房子是河景房。「靠近地鐵 口，學校是靜安區的二梯隊，商業配套設施完善。房子做了動靜分離，廚房長，但是北邊是窗戶，朝著河邊，可以邊洗菜邊看河景。」

她表示，這套「恐龍房」原本售價570萬元人民幣，降價到550萬人民幣後，又降價到499萬人民幣。如果買家誠心買房，房價 還可以商量。「整棟樓都是一樣的戶型。房屋是2018年裝修的，當時裝修是上海電視台夢想改造家的設計師設計的，雖然戶型不中看，房子裡面住著感覺還可以。」

網友們紛紛表示，這戶型太特別了，喜歡恐龍的朋友們真是有福了，「站著像恐龍，躺著像一把AK步槍」；也有網友調侃，感覺客廳到洗手間的距離有點遠，上個廁所要翻山越嶺」。