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上半年 中國鐵路網新開通979.6公里

中國新聞組／北京18日電
今年上半年，中國鐵路投資增長10.6%，創歷史新高。圖為工作人員在渝湘高鐵重慶至黔江段黔江區葡萄溝大橋上施工。（新華社）
今年上半年，中國鐵路投資增長10.6%，創歷史新高。圖為工作人員在渝湘高鐵重慶至黔江段黔江區葡萄溝大橋上施工。（新華社）

盛夏時節，江蘇揚州寧揚城際鐵路項目建設現場機械聲轟鳴，100多名中鐵十五局建設者在各個工序上穿梭忙碌，全力衝刺年度施工目標。寧揚城際是揚州市首條城市軌道交通線路，建成後將加快實現南京和揚州兩市之間互聯互通，促進沿線經濟發展。

新華社報導，今年以來，中國多地鐵路項目建設持續推進，取得新進展。根據中國國家鐵路集團有限公司消息，2024年上半年，中國全國鐵路完成固定資產投資人民幣3373億元(約464億美元)，同比增長10.6%，創歷史同期新高。

上半年，中國鐵路部門有序推進重點項目聯調聯試、試運行，完成工程驗收、安全評估、運營準備等工作，確保一批新線如期建成通車，累計新開通線路979.6公里，進一步完善了區域路網布局。其中，池州至黃山高鐵開通運營後，為沿線旅遊經濟發展注入了新動能；蘭州至張掖高鐵中川機場至武威東段開通運營後，絲路重鎮武威市接入中國高鐵網。

與此同時，鐵路部門統籌建設資源，加強施工組織和科技突破，一批重點在建項目控制性工程取得新進展。

在遼寧，瀋白高鐵建設加快推進。中鐵十六局項目技術負責人徐利勝表示，建設者正全面推進全線控制性工程後安隧道施工，後安隧道全長9125公尺，已順利貫通進入無砟軌道施工階段；在浙江，由中鐵十一局承建的衢麗鐵路衢江特大橋首根樁基順利開鑽。衢麗鐵路西起衢州市連接滬昆鐵路、九景衢鐵路，東至麗水市貫通金溫鐵路，其中衢江特大橋全長超過10公里，是全線控制性工程；在安徽，由中鐵十四局參建的滬寧合高鐵控制性工程跨馬廠水庫特大橋開始架梁施工，為有序推進後續建設創造了良好條件。

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