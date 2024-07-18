魯豫撞臉巴黎奧運會徽 本人：自己也被洗腦了

巴黎奧運會會徽(左圖)與主持人陳魯豫(右圖)很相似(取材自紅星新聞)

2024巴黎奧運 會的會徽於2019年揭曉。該會徽由三個標誌性圖案組成：金牌、火焰以及法國人民和革命的珍貴象徵——瑪麗安娜。但對於很多中國網友而言，該會徽與知名訪談節目「魯豫有約」主持人陳魯豫很相似。對此，陳魯豫17日發布了一條視頻稱：「實不相瞞，連我都被自己洗腦了。」

來源：YouTube

極目新聞報導，陳魯豫17日發布視頻稱，自己將擔任某品牌的巴黎奧運會觀賽大使。此前，陳魯豫因撞臉巴黎奧運會的會徽而被網友調侃。

據報導，某品牌官方微博 17日發布視頻，官宣陳魯豫將擔任該品牌的巴黎奧運會觀賽大使，並且配文玩哏道，「沒看到巴黎logo之前，魯豫：真的嗎？看到巴黎logo之後，魯豫：我不僅信了，還被洗腦了。」

隨後，陳魯豫也通過社交平台轉發了該視頻並回應稱，「實不相瞞，連我自己都被洗腦了」。

魯豫有約。(取材自微博)

紅星新聞報導，其實，陳魯豫為某品牌巴黎觀賽大使，如今看到她也玩起了撞臉哏，網友們也不斷留言說，「確實很像」、「魯豫來擔任巴黎奧運會觀賽大使再合適不過了」、「一旦接受了這個設定，就再也出不來了」、「感覺Logo要說話了，問『真的嗎？我不信！』」