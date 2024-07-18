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很眼熟 中國健兒帶「英俑」行李箱出征巴黎奧運

中國新聞組／北京18日電
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

2024巴黎奧運會中國體育代表團正式成立，這兩天跟隨中國運動員一同出征的行李箱在短視頻網站上刷屏了—看這箱體的花紋，看這帶著「重金屬」質感的拉鏈和立體凸起的萬向輪是不是有種「DNA動了」的眼熟感？讓網友感嘆「似曾相識」的設計靈感源於兵馬俑和銅車馬—行李箱以紅、黑為主色調，箱體造型參考了兵馬俑魚鱗甲，箱體上方綴以將軍俑「同款」領結。

中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

來源：YouTube

新華每日電訊報導，有凸起感的金色箱輪「原型」是銅車馬的輪轂，至於特別的拉鏈設計同樣跟銅車馬有關，靈感源於一號銅車馬上的秦銅盾「盾牌」，形如一個「出」字，祝出征的健兒們平安順利。

行李箱箱體造型參考了兵馬俑魚鱗甲，箱體上方綴以將軍俑同款領結。(取材自新華每日電...
行李箱箱體造型參考了兵馬俑魚鱗甲，箱體上方綴以將軍俑同款領結。(取材自新華每日電訊)

報導說，這款由浙江杭州一家企業精心設計的健兒出征行李箱，還有個響亮的名字，叫作「英俑」，「期盼中國健兒能夠英勇出征，帶著榮耀凱旋」。企業總經理白劍峰講起了名字背後的寓意，「行李箱既要有一定的承載，又不能過重，同時要保證它的物理特性，所以我們從設計到開發到打樣，前後經歷了十幾輪，花了將近一年半的時間。」

「英俑」的誕生過程並不簡單，除了設計理念盡展「國風」魅力，這款行李箱在實用性方面也是「杠杠的」。為滿足運動員多頻率、高強度的出行需求，「英俑」的箱體外殼，選用了更牢固的新型覆合材料，比一般行李箱更「扛摔、扛壓」。考慮到運動員在賽場上揮灑汗水，行李箱的內部，還做了乾濕分離設計，並採用抗菌材質。

對此，評論區響起一片「求同款」的聲音：「先祝中國隊凱旋！再來求個同款！上鏈接吧！」網友們紛紛留言為「英俑」點讚，「更為中國代表團加油助威」、「設計處處體現巧思」、「設計體現古人智慧」、「願今日的中國健兒取得好成績」、「帶著『英俑』，英勇出征！」

中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

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