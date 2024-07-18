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比熊貓珍貴 重慶「亞洲金貓」死亡 中國動物園僅剩2、3隻

中國新聞組／北京18日電
重慶動物園的亞洲金貓「阿宅」已於日前死亡。（取材自重慶動物園公眾號）
重慶動物園的亞洲金貓「阿宅」已於日前死亡。（取材自重慶動物園公眾號）

據媒體報導，重慶動物園的明星動物之一亞洲金貓「阿宅」已於日前死亡，具體原因尚在調查中。亞洲金貓為中國國家一級野生保護動物，為中國本土貓科動物代表之一，比熊貓還珍貴。「阿宅」死亡後，目前中國動物園豢養的亞洲金貓僅剩兩、三隻。

上游新聞報導，「阿宅」是重慶動物園於2009年救助回來，因其習性白天經常在睡覺或躲起來，因而被起了「阿宅」的名字。

報導稱，重慶動物園表示，「阿宅」已經超過15歲，應是「壽終正寢」，真正死因近日會發布相關通報。

據重慶動物園介紹，亞洲金貓常見有紅色型、黑色型和花色型，重慶動物園的這隻雄性金貓是紅色型。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄，大貓熊已降為「易危」等級，金貓仍為「瀕危」。

中國林業科學研究院助理研究員孫戈指出，「作為中國本土非常有代表性的貓科動物，金貓的知名度和它的地位並不相配。」

孫戈說：「金貓是中國『最酷』的本土物種，金貓在中國古籍中被稱為「彪」，與龍、虎齊名。」在中國西南地區和東南亞很多少數民族的傳說中，金貓被認為是可以「殺虎屠象」的林中戰神。

2021年，金貓被列入中國「國家重點保護野生動物名錄」，屬中國國家一級重點保護野生動物，主要分布在中國南部和東南亞地區，是食肉目貓科動物。體長約一公尺，體重約12至16公斤。

由於數量稀少和行蹤詭祕，金貓的野外生活習性幾乎完全不為人知，因此也成為中國「最神祕的野生貓科動物」，學界至今仍沒有準確數據來確定金貓目前的種群大小和數量變化趨勢。

據1998年版「中國瀕危動物紅皮書」顯示，中國境內金貓的種群數量僅有3000至5000隻，此後再無更新的種群數據統計。

重慶動物園曾引進一隻雌性金貓嘗試繁殖，但最終未能成功。

據調查，2022年，在中國有確切影像證明金貓分布的地區包括：西藏東南部、四川西部、雲南西部和南部、甘肅南部和陜西南部。

根據「國際動物園年鑑」2013年統計，目前全世界動物園豢養的金貓僅51隻。據2017年的統計，中國已知的六隻豢養金貓分散在重慶、杭州、自貢等五家動物園，此前，杭州、廣州的豢養金貓已先後死亡，隨著「阿宅」的離去，目前中國動物園豢養金貓僅剩兩、三隻。

2022年2月在西藏那曲市嘉黎縣拍攝到的野生金貓。（中新社）
2022年2月在西藏那曲市嘉黎縣拍攝到的野生金貓。（中新社）

動物園 東南亞 甘肅

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