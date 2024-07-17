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3大豪車退出價格戰 分析：一降價就貶值 自然銷量降

中國新聞組／北京18日電
BMW i3電動車日前在北京國際車展展示。（路透）
BMW i3電動車日前在北京國際車展展示。（路透）

近日，寶馬、奔馳、奧迪(BMW、BENz、Audi，BBA)三大豪華車品牌相繼宣布退出價格戰，標誌著豪華車市場競爭策略的重大轉變。網友表示，「降價都賣不好了，還想穩住價格？」還有網友點出，BBA的價值就在於抓住中國人好面子的特點，「一降價就貶值了，自然銷量下降了。」

金融界報導，在過去的一段時間，BBA三大品牌為了搶占市場份額，不惜採取大幅降價的策略。然而，這場價格戰不僅未能有效提升銷量，反而導致利潤大幅下滑。

數據顯示，寶馬與奔馳上半年在中國市場的交付量分別下滑4.2%和6%左右。面對這一局面，寶馬率先宣布退出價格戰，表示將在下半年重點關注業務質量，支持經銷商穩紮穩打。緊隨其後，奔馳和奧迪也傳出類似消息。寶馬已經開始調整價格，其多個熱銷車型如X1、X3、5系和X5的售價分別上調5000至2萬元(人民幣，下同)不等。

對於BBA豪車漲價的消息，有網友說，應該把售後服務質量做上去、維修保養費用降下來，這樣才是合理競爭，還有網友稱「你不買，我不買，明天還能降200」。

奔馳的概念車在上海車展亮相。（新華社）
奔馳的概念車在上海車展亮相。（新華社）
奧迪的Q6L e-tron電動車日前在北京車展展示。（路透）
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