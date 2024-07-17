去河北吃安徽美食？石家莊搶當牛肉板麵主人 還開發布會

安徽板麵便宜又好吃，圖為一張板麵店的菜單。（取材自澎湃新聞）

安徽牛肉板麵是「火車拉來的美食」。（取材自澎湃新聞）

「到河北必須去吃一次安徽板麵」，為何「安徽牛肉板麵」會在河北石家莊？石家莊當地疑似為了「去安徽化」，近日召開「石家莊牛肉板麵公用品牌發布會」，將推廣使用「石家莊牛肉板麵」品牌，相關話題還登上了多個網絡平台熱搜榜。

澎湃新聞報導，板麵起源於皖北阜陽市的太和縣，是屬於安徽阜陽市太和縣的地方小吃。當地是用羊肉做的，因需要把麵摔在案板上製成，在安徽當地叫太和羊肉板麵。

1980、90年代，大批安徽阜陽人北上打工，石家莊是一座火車拉來的城市，是重要的鐵路樞紐，板麵就像藏在這些安徽人行李箱裡的精靈默默地跟了過來，並在這裡開枝散葉。所以，板麵也算是名副其實的「火車拉來的美食」從此，板麵從石家莊人的續命快餐逐步成為石家莊的城市名片。

石家莊人為什麼這麼寵溺安徽板麵？因為它又便宜又好吃，曾經一碗不到3塊錢（人民幣，下同），是石家莊人最實惠的一碗飯，每月只有幾百元生活費的學生、收入有限的白領、進城打工的農民工，既是石家莊市民的主力，也是安徽板麵最忠誠的粉絲。

如今的石家莊安徽板麵已成專屬石家莊人的味道。安徽板麵原本的樣子是「太和羊肉板麵」，用羊肉做成，但石家莊的「安徽板麵」是用牛肉，全稱是「安徽牛肉板麵」。