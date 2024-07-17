政策支持？上海公測自駕車市民免費搭 還能調空調、放音樂

上海面向普通市民的無駕駛人智能網聯汽車實地測試，將免費向市民開放。圖為「蘿蔔快跑」在中國多地進行測試。（新華社）

百度 旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，以低價格和新奇體驗在武漢引起出租車、網約車 司機關注，擔憂生計受影響。在上海，無駕駛人的智能網聯汽車也將實地測試，最快在未來一周內啟動，上海民眾能通過微信 小程序在上海臨港約68平方公里測試區域進行免費體驗。

新聞透視報導指出，上海民眾在上海臨港約68平方公里測試區域內，通過微信小程序上的「R」字標識，可以定位至上車地點。在操作上，除副駕會配置一名安全員外，基本與現行網約車類似。用戶可通過架置在椅背處的車載電腦輸入手機尾號以確認訂單，此外也可以借此查看行駛路況，以及調節空調、播放音樂等。

測試企業方面介紹，首批預計將有五輛車投入公開測試，後續還有會新車陸續跟進，車型也會有所增加。

上海在2024世界人工智慧大會上發布首批無人駕駛智慧網聯汽車示範應用許可，包括賽可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹動科技有限公司、小馬易行科技（上海）有限公司。

事實上，為迎接自動駕駛到來，上海政府推出相關政策支持。先是浦東新區人民政府在去年3月推出「上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定實施細則」。畫定開展測試、示範應用、商業化運營等活動的路段範圍，明確管理機構職責，保障智慧網聯汽車無人駕駛有法可依。