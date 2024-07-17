中博主娶越南妻 「免彩禮還送1塊地」 兒也入越籍…網炸鍋

40歲楊洲(右)娶了26歲越南新娘，兒子還入了越南籍。(取材自微博)

一位名叫「楊洲Joey」的博主最近火了，這位博主日前在微博 透露快40歲的他，在越南 娶了一名26歲的越南新娘。他兒子在越南出生，還給娃入了越南國籍。結果這事兒一曝光立馬在網上炸開了鍋。

很多網友看到這條消息後表示不解。有人說越南護照在國際上含金量低，去越南生孩子圖啥？還有人懷疑楊洲是不是想讓兒子將來以外國人的身分回中國上學，好占留學生 的便宜。眼瞅著質疑聲愈來愈多，楊洲7月9日又發了一條微博解釋自己去越南，就是為了躲避國內的結婚壓力。

「在越南，我娶個當地老婆，一分彩禮都沒要，丈母娘還送了我一塊地。」楊洲還表示等兒子長大就在當地上國際學校，便宜教學質量又高。

楊洲還吐槽說要不是國內結婚、買房、看病、上學這些壓力太大，他也不至於跑國外生娃。

沒想到這條微博引來更多酸言，「越南妻多少錢買的」、「會不會跑走」，楊洲7月11日再次發文回應，結婚後已經在越南生娃安家，為了孩子上學方便，才給娃上了越南戶口。他強調自己做的事不違法，孩子的國籍也合情合理，大家別亂扣帽子。