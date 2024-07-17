山東新婚男每天通勤6小時 「晚上9點半到家」 原來與妻子有關

山東一名新婚男每天晚上回到家，看到妻子在廚房忙活，就不感覺累了。(取材自半島都市報)

山東一名男子婚後為了陪伴妻子，選擇跨城162公里工作，每日花費約47元(人民幣，下同，約6.5美元)，搭火車往返於濰坊、青島之間，通勤時長長達6小時。他將自己的通勤過程拍成視頻登上熱搜，一位網友調侃「這是高手，不必去北上廣，就能在省內體驗北上廣的通勤」。

半島都市報報導，30歲林樹今年5月結婚，兩人相識於7年前同在南方讀研期間，林樹的老家在臨沂，妻子是濰坊人。畢業後妻子順利考上濰坊的教師崗位，林樹在南方工作一段時間後，3年前改到青島就業 。

林樹說：「妻子老家在濰坊區縣，考上市裡的工作不易，三思後決定把房子買在濰坊市區，先讓妻子有個穩定的住所，能讓她更有安全感。」

婚後，林樹開始濰坊到青島的雙城通勤。他早上5點起床，5點20分騎上電動車 ，花30分鐘到濰坊北站；坐上6點15分發車的綠皮火車，火車行駛期間林樹能稍微瞇一會；7點46分火車抵達青島北站後，轉乘地鐵 ，8點半左右到公司，「早上通勤花費在2個半到3小時之間，上班時間是9點，一般不會遲到。」林樹說。

晚上通勤，林樹通常6點40分離開辦公室，坐上7點40分的綠皮火車，9點半左右能到家。

為何要在雙城之間奔波？林先生表示，自己剛結婚不久，希望可以每天回家陪伴妻子，此外，通勤每月花費在1000元以內，在可接受範圍內。

林樹老實說：「剛開始幾天還沒覺得累，現在確實覺得很辛苦，但是每天晚上回到家，看到妻子在廚房忙活，還有很多關心的話語，累的感覺就會消失很多。」

剛提出通勤時，林樹的妻子感到驚訝，認為這樣太辛苦，也沒想到他能堅持下來。