56歲自駕遊暴紅 婦60歲花16萬離婚「買一個自由」

以「56歲自駕遊」逃離沉悶婚姻的蘇敏，將付給丈夫16萬人民幣換離婚，未來開始為自己活。(取材自微博)

以「56歲自駕 遊」逃離沉悶婚姻的蘇敏，在網上發布視頻稱，將付給丈夫16萬元(人民幣，下同，約2.2萬美元)簽訂協議離婚。今年60歲的她坦言這筆金錢的確不少，但「16萬買我一個自由」，以後她再也不用擔驚受怕了。蘇敏的決定引來網友的支持，鼓勵她「雖然不容易，但未來只為自己好好過」。

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紅星新聞報導，蘇敏的丈夫原本提出要50萬元才肯離婚，在律師、子女的勸說溝通後，丈夫終於同意。蘇敏表示，16萬元對她來說確有壓力，但在子女的支持下，咬一咬牙還是能承受。她感慨：「誰也不知道，結婚時滿臉笑容的人，會是這個樣子。」

不少網友表示，拖著不離婚就能「一分錢不給」，蘇敏表示，如果走向法庭，她與先生所有的財產都要對半分，包括她最看重的自媒體帳號，蘇敏因帳號收穫了粉絲的陪伴與鼓勵，也賺得經濟收入，這個帳號是她這輩子最驕傲的事，絕對不能分給先生。

蘇敏近期自駕到了貴州，她說因為操心離婚，沒有心情遊玩。雖然丈夫口頭承諾不會變卦，但接下來還有複雜的手續要辦。由於夫妻倆的結婚證遺失了，按照法律程序，需要先補辦結婚證，才能推進離婚程序。因此，蘇敏計畫盡快趕回河南 ，以免再生變故。

據報導，2022年中秋節前夕，蘇敏透過短視頻平台表示要與丈夫離婚，他說，離婚的念頭已產生多年，但內心期盼著丈夫的脾氣隨著時間流逝能有所好轉。然而，與丈夫見面後，對方的第一句話竟是，「你還知道回來啊？（在外面）混不下去了是不是？」讓她徹底絕望，「這些挖苦的話今後不想再聽到，兩個人好聚好散吧」。

「56歲自駕遊」蘇敏表示付給先生16萬元後，就能順利離婚開啟自由人生。(視頻截圖)