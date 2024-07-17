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比新能源車還強 中造船業奪全球七成半訂單

記者黃雅慧／綜合報導
中國工信部16日發布2024年上半年造船業最新數據指出，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）
中國工信部16日發布2024年上半年造船業最新數據指出，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）

央視新聞報導，中國工信部16日發布中國2024年上半年造船業最新數據指出，愈來愈多的國外船東把訂單投向中國船廠。今年上半年，中國新承接訂單量占全球總量的74.7%。亦即，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。相對於中國占全球新能源車68%，中國造船業的成績更傲人。

數據顯示，中國今年上半年造船完工量2502萬載重噸，年增18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，年增43.9%；截至6月底，手持訂單量1兆7155萬載重噸，年增38.6%。前述造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量等三大指標分別占世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。

此外，在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

與此同時，中國造船利潤也呈大幅增長，今年前五個月，中國規模以上船舶工業企業實現營業收入人民幣2532.4億元，年增26.3%；實現利潤總額人民幣160億元，年增187.5%，意味利潤年增近2倍。

行業普遍認為今年中國新造船市場將延續高景氣，中國船舶工業協會預測，2024年中國造船完工量將在4500萬載重噸左右，新接訂單量約5500萬載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。

21世紀經濟報導，多家船企披露數據，不少船企的在手訂單已排到2027年至2028年。中國造船產能利用監測指數（CCI）也呈現季增長態勢。不過，美國貿易代表辦公室（USTR）針對中國在海事、物流和造船業存在的所謂「不公平經濟行為」發起301調查，對後續船舶貿易增添不確定風險。

全球造船業很長一段時間呈現中日韓「三足鼎立」的格局。但自1996年至2023年，日本新接船訂單的全球占比由47.4%下滑至11.7%，現居於全球第三，中國船舶業2010年起造船完工量躍居世界第一，取代日、韓成為世界造船第一大國。

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