京東每月推出「超級18」活動 首期人民幣18元賣茅台等高價產品

京東集團自7月起，每月推出「超級18」活動，首期人民幣18元賣茅台等高價產品。(新華網)

把低價常態化，京東新的行銷IP「京東超級18」上線。活動自7月起，固定在每月17日晚8時至18日全天，上線一些高價值產品，一口價人民幣18元（約2.48美元）。17日上線的首期活動，會有日常售價人民幣上萬元的產品套裝，還有茅台等上千元產品。

包括飛天茅台小可愛5瓶裝禮盒、TCL彩電、蘇泊爾燃氣灶、小米 智慧門鎖、北京同仁堂冬蟲夏草等價值人民幣千元以上的大廠品牌，通通一口價，只要人民幣18元。

每日經濟新聞報導，京東內部人士表示，與以往京東的大促活動不同，此活動售價18元的產品不會被「一口氣」放出，而是採用不定時、不定位置的方式分批上架，使用者需要時常瀏覽活動頁面才有機會搶到。

這種行銷模式，京東也不是第一次嘗試。京東集團董事局主席劉強東，許多年前就帶團隊推出過一檔類似活動，叫「月黑風高」，當時的活動只在半夜進行，主打的品類是3C數碼。活動是在6月不定期上線，需要使用者經常上線流覽發現。

如果說之前的活動目的在於有意花錢「砸」自己在3C數碼市場的地位，顯然，京東這次打出新的低價IP，意在用戶指標的增長。

關於使用者指標，今年第1季財報電話會上，京東集團首席執行官許冉指出，京東的季度活躍用戶數已連續兩個季度保持雙位數的增速，用戶的購物頻次、NPS（淨推薦值）和低線城市用戶數量也都在提升。

在大的消費周期以及充分競爭的外部市場環境雙重影響下，對於所有電商 平台來說，搶奪低價心智的另一重考量，就是讓流量和用戶回歸平台，以拉動用戶活躍度、購物頻次以及日銷數據等。

新活動也是整個京東低價策略的延續。去年3月，京東上線百億補貼頻道，隨後京東又相繼推出人民幣9.9元包郵頻道、下調免郵門檻等舉措進行加碼。

近期，京東京喜重新調整改名「京喜自營」，主打全託管模式，有意進一步殺入下沉市場。線下，京東旗下首家全品類折扣超市於6月底在北京開業。此外，首家京東奧萊線下店也正在做落地準備。