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全球最大等級 中成功自研逾50噸級汽輪機關鍵裝置

大陸特派員王玉燕／綜合報導
中國自產首件世界最大等級FB2中壓轉子吊裝發運。（圖／本報四川德陽傳真）
中國自產首件世界最大等級FB2中壓轉子吊裝發運。（圖／本報四川德陽傳真）

直徑120釐米、重50餘噸—近日，又一件「重器」從四川省德陽市發運。這是中國自產的首件世界最大等級FB2中壓轉子，由國機重裝所屬二重（德陽）重型裝備有限公司研製，標誌著中國企業實現了FB2材料全系列轉子鍛件進口替代。

轉子是汽輪機的轉動裝置，同高溫蒸汽直接接觸，對耐熱性要求極高。此次交付的FB2中壓轉子，是目前商運最高溫度等級1000兆瓦超超臨界機組的關鍵核心部件，也是目前世界上重量最重、直徑最大的馬氏體耐熱鋼轉子鍛件之一，將用於1000兆瓦620℃超超臨界二次再熱機組。以往此類鍛件因技術要求極高、製造難度極大，長期依靠進口。國機重裝發揮科研實力和高端重型裝備極限製造優勢，打破了諸多關鍵核心技術壁壘，實現了FB2轉子自產化全系列覆蓋和批量化供貨。

2022年11月，國機重裝成功研製20噸級自產化首件FB2高壓轉子，實現了從「0」到「1」的突破。2023年12月，成功研製自產化首件660兆瓦超超臨界機組FB2中壓轉子，實現了30噸級產品的突破。

2024年7月，突破50噸級自產化首件1000兆瓦超超臨界機組FB2中壓轉子技術，實現世界最大等級新跨越，再次填補中國空白。

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