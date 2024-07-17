中國女籃出征巴黎奧運 最後衝刺備戰 目標進入4強

中國女籃目標是進入四強。(取材自微博)

中國女籃16日結束了國內集訓任務，從國家體育總局訓練局出發，搭機啟程前往法國。她們將在巴黎進行最後階段的強化訓練，為即將到來的巴黎奧運 會作最後的衝刺準備。

香港 文匯報報導，國家體育總局籃球中心中國籃球協會聯合黨委書記、中國籃球協會副主席郭振明，中國籃球協會副主席王芳，中國籃球協會祕書長徐嵐等來到國家體育總局訓練局為全體出征人員送行。郭振明為全體出征人員做了動員，「大家要汲取上一次奧運會的經驗。奧運會的每個對手都很有實力，在奧運會的賽場上，兩強相遇勇者勝。大家要做好準備，拚每一場比賽、每一個對手。」

此前，中國女籃主教練鄭薇曾說：「我們一定要抓緊時間，盡快去適應（比賽）強度，爭取把狀態調整得更好。」

根據巴黎奧運中國代表團的名單顯示，中國女籃的12人包括楊力維、王思雨、楊舒予、武桐桐、李緣、羅欣棫、李夢、張茹、孫夢然、黃思靜、李月汝和韓旭。其中九人曾參加過東京奧運 會，大多數球員都參與了世界盃奪銀，亞洲盃、亞運會奪冠等重要賽事。按照計畫，中國女籃抵達法國後將在當地開展訓練、比賽，查漏補缺、提升狀態，為巴黎奧運會正賽作最後的準備。中國女籃將在19日、21日在法國蘭斯迎來兩場熱身賽，對手分別是比利時女籃和法國女籃。

上屆東京奧運會，中國女籃小組賽三戰全勝，但在淘汰賽階段以70：77不敵塞爾維亞女籃，遺憾止步八強。在近期的熱身集訓中，中國女籃因多名主力球員缺陣表現不佳，好在不久前終於迎來完整陣容，李月汝剛歸隊，李夢也逐漸增加了與隊伍合練的次數，兩個重要球員的回歸將在很大程度上提升球隊的實力。

本屆巴黎奧運會，中國女籃作為第一檔球隊，與塞爾維亞、西班牙和波多黎各三支球隊分在同一組。據媒體報導，此前中國籃協給中國女籃制定的成績目標是在巴黎奧運會上進入前四。