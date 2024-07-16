我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

「騎行」看世界 杭州父女走過川藏、珠峰 下一站去斯里蘭卡

中國新聞組╱杭州16日電
張輝用「騎行」帶孩子看世界，圖為父女倆川藏線騎行留影。(取材自潮新聞)
張輝用「騎行」帶孩子看世界，圖為父女倆川藏線騎行留影。(取材自潮新聞)

浙江桐廬一名戶外運動愛好者張輝，喜歡帶著女兒騎行，女兒2歲時，爸爸帶著她第一次進藏；女兒4歲時，兩人騎行川藏線；去年，父女倆用半個月時間徒步尼泊爾，女兒9歲了，今年暑假，他們打算去一趟斯里蘭卡

潮新聞報導，張輝女兒名張小飛，小名叫「飛揚」，從女兒出生開始，父親就用自己的方式給女兒準備人生禮物，「經歷山海，去看世界」。張輝說，他和妻子就是在騎行中相識，「飛揚」是他倆的愛情結晶。

現在，妻子在拉薩經營旅社，張輝則在杭州桐廬開了家自行車店，女兒主要在杭州生活。

張輝選擇「騎行」帶孩子看世界，2019年，第一次帶女兒從成都騎行進藏，成都、雅安、康定、左貢、邦達、八宿、波密、林芝、拉薩，這2142公里的川藏線有了張輝父女倆的身影。路過的人往往能看到一個40歲男人在公路上騎著自行車，後面拖著一個小拖車，裡面坐著一個4歲半小女孩，「我有把握才會帶著孩子走這條路」。

張輝陪女兒練習騎車。(取材自潮新聞)
張輝陪女兒練習騎車。(取材自潮新聞)

父女倆的旅途偶爾也會出現一些狀況。比如騎行西藏時趕路，起床較早，小孩子難免哭鬧，經父親耐心勸導，「後來鬧鐘一響，『飛揚』就自己起床，一起收行李，完成洗漱」。路上遇到遊客、牧民，她也不像以往那樣害羞。張輝說，飛揚最興奮的，就是下車去草原玩，和動物親近，與當地小朋友一起玩耍交流。

張輝說，女兒上小學後，父女倆還陸續去過環海南島、珠峰大本營、環千島湖、環平潭島等地騎行。有一次，碰到暴雨，兩人擠在村民家的柴房湊合一晚，小飛揚沒有鬧脾氣，樂呵呵跟著爸爸用爐子燒水、泡腳，舒服嘮家常。

飛揚喜歡草原上的牛羊。(取材自潮新聞)
飛揚喜歡草原上的牛羊。(取材自潮新聞)

斯里蘭卡 暴雨

上一則

批經濟霸凌又低價傾銷 加副總理：當年讓中入WTO是個錯

下一則

中國經濟變局 關注三中全會「會後之會」

延伸閱讀

成都男拎3麻袋硬幣償1萬欠款 被法院罰款2000元

成都男拎3麻袋硬幣償1萬欠款 被法院罰款2000元
四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數
百億身家台商在陸意外死 「只有火化證明」

百億身家台商在陸意外死 「只有火化證明」
創辦成都烏木藝術博物館台商意外亡 親友疑有內情

創辦成都烏木藝術博物館台商意外亡 親友疑有內情

熱門新聞

目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

2024-07-10 02:30
長出蘑菇的蘋果。（取材自都市快報橙柿互動）

梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」

2024-07-11 07:30

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁