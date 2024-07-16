「騎行」看世界 杭州父女走過川藏、珠峰 下一站去斯里蘭卡

張輝用「騎行」帶孩子看世界，圖為父女倆川藏線騎行留影。(取材自潮新聞)

浙江桐廬一名戶外運動愛好者張輝，喜歡帶著女兒騎行，女兒2歲時，爸爸帶著她第一次進藏；女兒4歲時，兩人騎行川藏線；去年，父女倆用半個月時間徒步尼泊爾，女兒9歲了，今年暑假，他們打算去一趟斯里蘭卡 。

潮新聞報導，張輝女兒名張小飛，小名叫「飛揚」，從女兒出生開始，父親就用自己的方式給女兒準備人生禮物，「經歷山海，去看世界」。張輝說，他和妻子就是在騎行中相識，「飛揚」是他倆的愛情結晶。

現在，妻子在拉薩經營旅社，張輝則在杭州桐廬開了家自行車店，女兒主要在杭州生活。

張輝選擇「騎行」帶孩子看世界，2019年，第一次帶女兒從成都騎行進藏，成都、雅安、康定、左貢、邦達、八宿、波密、林芝、拉薩，這2142公里的川藏線有了張輝父女倆的身影。路過的人往往能看到一個40歲男人在公路上騎著自行車，後面拖著一個小拖車，裡面坐著一個4歲半小女孩，「我有把握才會帶著孩子走這條路」。

張輝陪女兒練習騎車。(取材自潮新聞)

父女倆的旅途偶爾也會出現一些狀況。比如騎行西藏時趕路，起床較早，小孩子難免哭鬧，經父親耐心勸導，「後來鬧鐘一響，『飛揚』就自己起床，一起收行李，完成洗漱」。路上遇到遊客、牧民，她也不像以往那樣害羞。張輝說，飛揚最興奮的，就是下車去草原玩，和動物親近，與當地小朋友一起玩耍交流。