下雨了 101歲爺趕緊為55歲孫送傘 網羨慕：好幸福

101歲的爺爺給55歲的孫兒送傘，意外走紅網路。(取材自封面新聞)

四川101歲的老人笑呵呵地為55歲孫兒送傘的畫面，意外在網路走紅。身體硬朗的老人在家裡會種地、擔糞，100歲時還成功戒菸。愛與晚輩開玩笑的他胃口也很好，最喜歡孫兒做的抄手。五代同堂的溫馨互動讓網友感動又羨慕，「55歲孫兒還有爺爺疼，好幸福哦」。

封面新聞報導，這名101歲的爺爺叫王家華，生於重慶開縣，後遷居四川大竹，親人五代同堂住再一起，孫媳婦李女稱：「爺爺說他要健康活到120歲。」

報導指出，王家華特別寵愛家裡晚輩，他的大兒子已79歲，大孫兒也有55歲，但在他眼中都還是孩子。走紅網路的視頻由孫媳婦拍攝，發布於7月6日。

當天下著小雨，視頻中的爺爺穿著一雙長筒靴，看見孫兒開車回家，趕緊送上一把傘，笑呵呵地眼睛瞇成一條線。

「他經常給我送傘。」大孫兒王明中說，從小就被爺爺寵愛著，如今55歲了，還有爺爺寵，「特別幸福」。王明中對爺爺也十分寵愛，經常下廚給爺爺做好吃的，偶爾也會開車帶爺爺出門玩耍、走走親戚。

報導稱，王家華眼神不錯，時常在家幫忙擇菜，閒暇時還戴著老花鏡在院子裡看書。雖然耳朵有些背，牙齒也全掉光，記憶力有些下降，但身體硬朗，精神矍鑠。

「縣裡的醫生每兩個月就要來給爺爺做一次體檢，醫生說，爺爺身體好得很，啥毛病也沒有。」