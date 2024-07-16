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「鬼斧神工」 錢塘江罕現絕美蝴蝶潮 網喊震撼

中國新聞組╱杭州16日電

浙江省錢塘江觀潮向來氣勢萬千，除了最常見的「一線潮」外，近日有攝影師捕捉到少見的「交叉潮」，兩波潮水娓娓走向對方，最後交織在一起猶如一隻巨大的銀色蝴蝶。攝影師頂著40℃高溫拍攝，配上「梁祝」小提琴協奏曲，讓觀看錢塘江「蝴蝶潮」的網友驚嘆「太震撼了」，「想去看一次錢塘江大潮」、「這讓古人看見了，不得多幾首詩？」

綜合媒體報導，懂錢塘潮的網友說，交叉潮多出現在海寧八堡、新倉一帶，杭州灣南淺北深，潮水會呈現南快北慢的現象並逐漸別離，當某一側湧潮觸岸反彈，與其他湧潮形成交叉潮，成就一場視覺盛宴，「潮水在陽光的映照下泛著銀色的光芒，如同一幅美麗的畫卷。」

來源：YouTube

拍下這組視頻的攝影師，是杭州市攝影家協會的郝衛明老師。他和小伙伴日前一起到海寧的梁家墩航拍錢塘潮水，當天氣溫非常高，大家一直在江邊堅守，偶然抓拍到這一幕。

「我看到這一幕時心情澎湃，感覺江面上的潮水像一只蝴蝶。靈感來了，我就用那首家喻戶曉的『梁祝』，來為這場大潮配樂，這個畫面非常好看、壯觀。」

錢塘江「蝴蝶潮」視頻在網路瘋傳，許多網友驚嘆「太震撼了」、「造化之妙，鬼斧神工」、「壯觀如斯、心動神搖」。

每年農曆7月開始，錢塘江大潮逐漸進入最佳觀賞期，交叉潮、魚鱗潮在各大社交平台走紅。由於月球和太陽的引力作用，加上杭州灣喇叭口的特殊地形，使海洋水面發生的周期性漲落，造就錢塘江潮汐現象，是世界三大湧潮之一。

世界上有湧潮的河流很多，如北美的科羅拉多河、法國的塞納河、英國的塞汶河等，但錢塘江湧潮的強度和壯觀現象，其他河流均無法與之媲美。

錢塘江罕見壯觀的蝴蝶潮，網友驚嘆「震撼」。(視頻截圖)
錢塘江罕見壯觀的蝴蝶潮，網友驚嘆「震撼」。(視頻截圖)
錢塘江罕見壯觀的蝴蝶潮，網友驚嘆「震撼」。(視頻截圖)
錢塘江罕見壯觀的蝴蝶潮，網友驚嘆「震撼」。(視頻截圖)

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