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兩岸Z世代暑假藝術碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

特派記者陳政錄／綜合報導
「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。(圖／「元宇宙探戡隊」提供)
「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。(圖／「元宇宙探戡隊」提供)

暑假期間兩岸青年交流頻繁，由兩岸26名藝術創作青年，經過七天六夜在北京駐地調查完成的創作，於11至19日在北京龍徽1910文化創意園區展出。資深策展人畢依帆表示，「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年，經過相互學習，同頻共振的創作作品。

畢依帆是資深藝術策展人、作家，主導本期兩岸青年文創藝術交流活動，他們在參與月初的北京兩岸青年峰會之後，以皇家園林為參考背景，以「元宇宙探戡隊」為代號進入駐地創作模式。

本次藝展定名為「力爭上游」，主辦單位希望透過藝術場域，鼓勵當代年輕人積極開發自我潛能，力爭上游，走向世界共創美好未來。

經過七天六夜的創作，藝展於11到19日，於北京龍徽1910文化創意園區的國際釀酒大師藝術館舉辦當代藝術展，展出駐地期間的創作，並於13日舉辦開展儀式。

畢依帆表示，團隊名叫「元宇宙探戡隊」，因為這是數位科技主導的元宇宙時代，所有傳統價值觀在這個時代都可能被重新定位，但是以表述人類世界真善美的藝術價值，仍保有潛在價值與時代意義，等待開發。因為文明的發展是由人類創造主導，而不是工具。分享交流是這個團隊的目標。

畢依帆說，去年推出這一項目獲得了不錯成績，受到兩岸相關單位重視與協助，成為今年暑期兩岸青年交流活動的重點項目之一，希望讓此有特色的兩岸的融合發展更有青春動力。

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