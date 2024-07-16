我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普右耳蓋紗布亮相 全代會掀高潮

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人

嚴把關 北京明確義務教育不得選用境外教材

記者黃雅慧／即時報導
北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。（新華社）
北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。（新華社）

綜合新京報等陸媒報導，北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。但有中國家長認為，該舉恐限制多元視角，不利學童培養國際化視野。

北京市教委並提及，中小學教材須在國家和市級教育行政部門發布的教材目錄中選用，普通高中一般不得選用境外教材。各區應建立教材選用、使用監測評估機制。

中國教育部在2020年曾發布《中小學教材管理辦法》、《職業院校教材管理辦法》、《普通高等學校教材管理辦法》與《學校選用境外教材管理辦法》等四個辦法，推進教材統一建設。

在境外教材方面，當時中國教育部稱，境外教材要「按需選用，凡選必審，為我所用，嚴格把關。」明確規定義務教育學校不得選用境外教材，不過該規則也有例外，像是中外合作辦學機構或項目、經省級教育行政部門批准開設的普通高中境外課程項目能選用境外教材。

不過，《南方都市報》2023年曾報導，作為國際都市的深圳有家長稱，自己孩子就讀學校使用的是《劍橋國際少兒英語》，且其孩子從幼兒園起便使用海外英文教材。香港版朗文（LONGMAN）英文教材也是深圳部份小學使用較多的境外英文教材。相較中國版本教材，朗文教材更難，以香港教學大綱和教學要求為依據，知識點亦比國家教材多。

香港 教育部

上一則

三中全會 新華社：習近平是「改革家」繼承鄧小平事業

延伸閱讀

北京科博會 未來新秀各顯神通

北京科博會 未來新秀各顯神通
中國6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲

中國6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲
川普遇襲引北京關注 中外交部：習近平已向川普「表達慰問」

川普遇襲引北京關注 中外交部：習近平已向川普「表達慰問」
四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

熱門新聞

目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

2024-07-10 02:30
長出蘑菇的蘋果。（取材自都市快報橙柿互動）

梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」

2024-07-11 07:30

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」