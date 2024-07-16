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「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

記者賴錦宏／綜合報導
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

中國新任駐柬埔寨大使汪文斌日前抵達金邊國際機場準備赴任，網上傳出一張照片，曾經的「波神」彭丹站在汪文斌身後。由於彭丹近年來多活躍政治圈，日前才率團考察柬埔寨，她現身在汪文斌身後被認為是「蹭熱度」。還有網友關注彭丹的「塑膠臉」跟翠玉手鐲，連她轉戰智庫圈的過往都被猜測背後靠山大有來頭。

來源：X平台

港媒報導，柬國外交部禮賓司副司長帕朵拉以及中國駐柬使館工作人員到機場迎接汪文斌，現場還有不少記者前往採訪。據網上流傳的影片顯示，汪文斌身後確實後面有疑似彭丹的女子，但暫時不清楚她是否恰好同機抵達。

由於彭丹過去的外號「波神」太響亮，網民注意到她此次穿著素雅，胸口遮掩嚴實。除了容貌有一些僵硬外，她手腕上配戴的翠玉手鐲也讓人開始競猜價錢，更有網友笑說「大概1000萬人民幣」。

曾在香港發展的前三級片艷星彭丹近年已轉移重心至「民間外交」，2023年她以中國「國際經濟戰略研究院」院長身分出席博鰲論壇並發表講話，更在受訪時聲稱自己曾對中國與宏都拉斯建交「貢獻力量」。

2024年3月，她率團抵達柬埔寨考察，並與相關部門領導進行會晤，就中柬友誼及投資合作機遇舉行了友好座談。

她表示，柬埔寨是中國在東南亞最親密、最可靠、最重要的合作夥伴之一，兩國之間有著深厚的傳統友誼和廣泛的共同利益。彭丹也強調，「柬埔寨是一個嚴重被低估的國家」，是東南亞最值得投資的國家之一。

彭丹在1972年出生於湖南長沙，1990年代她以魔鬼身材在香港娛樂圈獲封「波神」，如今的她擁有多個身分，也曾任第11屆甘肅省政協委員。年逾50歲的她多次被外界質疑整形「變臉」，但她不以為意的回應「年紀大了，樣子都會不同啦」。

香港豔星彭丹主演過多部香港電影，之後往中國發展，導演過主旋律電影「南泥灣」。（取...
香港豔星彭丹主演過多部香港電影，之後往中國發展，導演過主旋律電影「南泥灣」。（取材自X平台）

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