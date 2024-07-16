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中國乒乓球隊出征巴黎奧運 孫穎莎、陳夢、馬龍：全力以赴

中國新聞組／北京16日電
7月14日，中國乒乓球隊在出征前合影。(新華社)
7月14日，中國乒乓球隊在出征前合影。(新華社)

中國乒乓球隊於14日深夜啟程前往巴黎準備參加本屆奧運會，在出征前一眾國乒隊員均信心十足表示已作好準備，以最佳狀態亮相奧運場賽；至於中國乒協主席劉國梁則表示，自己是次雖然不會以中國乒乓球隊領隊的身分出征，但會以國際乒聯副主席的身分出現在奧運會。

來源：YouTube

香港文匯報報導，作為第四度參加奧運會的老臣子，馬龍對再次踏上征途依然感到興奮，他表示由於男團比賽會在較後時間上演，故自己會在完成好訓練的基礎上做好隊友的保障工作，期待跟隊友把團體冠軍拿下。

7月14日，梁靖崑、樊振東、馬龍和王楚欽（前排從左至右）在國家體育總局訓練局運動...
7月14日，梁靖崑、樊振東、馬龍和王楚欽（前排從左至右）在國家體育總局訓練局運動員公寓，準備出發。(新華社)

王楚欽在今屆比賽需要身兼三個項目，他表示自己會盡快融入到法國訓練營的氛圍中，讓自己以輕鬆的心態面對後面的一切事情。至於樊振東則說：「通過這段時間的備戰，我相信自己已經作好了準備，也有一種躍躍欲試的狀態，但不管如何，我都會拿出最好的表現去面對這次奧運會。」

女隊主力孫穎莎同樣十分忙碌，將身兼混雙、女單、女團三個項目。她說：「到比賽開始還有十幾天的時間，希望自己的狀態能一步步調整到最好。我會全力以赴每一場，全力以赴每一項，不管結果如何，都會在賽場拚盡全力，為國爭光。」

至於東京奧運會女單冠軍陳夢將展開第二次奧運會之旅，她直言自己目前「心潮澎湃」：「到巴黎後還有一段時間訓練、倒時差、適應法國氣候，我會根據自己的節奏和計畫，把訓練和細節做好。」

同樣是第二次參加奧運會的王曼昱則說：「今次有很多人來送行，我感受到很多力量，我要盡快調整到奧運會的狀態，對於打法、心態、精神狀態都要更加興奮。」

另一方面，劉國梁亦談到球迷關心的運動員場外教練問題。劉國梁表示，從德班世乒賽開始，中國乒乓球隊就在做新的嘗試，運動員、教練員做雙向選擇，以運動員選擇優先。「混雙（場外）是肖戰，女單孫穎莎的場外是邱貽可，陳夢的場外是馬琳，男單樊振東的場外是王皓，王楚欽的場外是肖戰，男女團體的場外是兩個主教練，李隼偏重女隊，秦志戩偏重男隊，這些都是經過長期的磨合作出的決策。」

劉國梁最後表示，到達巴黎後的一周內，隊伍會去調時差和感受奧運氛圍。「運動員的時差、感受、心情、心態、狀態都在換環境，他們會有一個興奮感，會有找到比賽狀態的推進感，什麼時候進入訓練營、進村、進村後的幾天熱身，直到比賽，都將根據計畫完成。」

7月14日，陳夢（左）、孫穎莎（中）和王曼昱在出發前。(新華社)
7月14日，陳夢（左）、孫穎莎（中）和王曼昱在出發前。(新華社)

東京奧運 香港

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